Cách mạng công nghiệp 4.0 phải tạo ra đột phá ý nghĩa như... máy hơi nước

Vào cuối thể kỷ 18 ở nước Anh, cuộc cách mạng công nghiệp lần đầu tiên trên thế giới bắt đầu xuất hiện. Thời gian này ở Anh nở rộ mô hình công nghiệp ngành dệt may, các máy móc hoạt động chủ yếu dựa vào sức nước. Do đó, hầu hết các nhà máy đều được đặt ở gần sông, điều này gây ra một số bất tiện lớn. Đến năm 1784, một phụ tá thí nghiệm tên James Watt đã phát minh ra máy hơi nước. Và chỉ khoảng 1 năm sau (năm 1785), linh mục Edmund Cartwright đã sử dụng sức mạnh của máy hơi nước để chế tạo máy dệt vải làm tăng năng suất sản xuất lên 40 lần. Mặc dù động cơ hơi nước đã xuất hiện nhưng lúc này chất lượng của các nguyên liệu sắt vẫn chưa đủ độ bền để có thể đáp ứng được việc hoạt động lâu dài của động cơ; nhưng vào năm 1885, lò cao đã được Henry Bessemer phát minh với khả năng luyện gang lỏng thành thép, một loại kim loại bền hơn so với thép và là thứ có thể đáp ứng được các loại máy móc lúc bấy giờ. Vào năm 1804, chiếc đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước đầu tiên trên thế giới ra đời, sau đó 3 năm, năm 1807, chiếc tàu thủy đầu tiên chạy bằng hơi nước do Robert Fulton chế tạo cũng ra đời, đánh dấu một bước tiến của ngành giao thông vận tải.