Cách tìm số serial máy tính xách tay để tải driver cần thiết

(Dân Việt) Máy tính xách tay của bất kỳ nhà sản xuất nào cũng đều có số serial, duy nhất cho mỗi sản phẩm và khác với số model.

Số model máy tính xách tay được sử dụng để xác định máy tính xách tay cụ thể của bạn, trong khi số serial có thể được sử dụng khi bạn cần đưa máy tính xách tay vào dịch vụ hỗ trợ và hữu ích nếu bạn cần tải về trình điều khiển. Số serial máy tính xách tay thường được ghi trong nhãn dán ở mặt dưới của máy. Thông thường, số serial máy tính xách tay được đề cập ở mặt dưới cùng của nó và trong một số trường hợp, ví dụ như HP, bạn có thể phải tháo pin ra để đọc. Nó gần như luôn luôn là một nhãn dán và hiếm khi nó được in trên vỏ máy. Vấn đề là nhãn dán mờ dần theo thời gian, do đó cách để bạn xem số serial của máy tính đó là sử dụng PowerShell thay thế. Để tìm số serial của máy tính xách tay với lệnh PowerShell, bạn hãy mở PowerShell và chạy lệnh: gwmi win32_bios | fl SerialNumber. Sử dụng lệnh PowerShell để khám phá số serial dành cho máy tính xách tay của bạn. Kết quả trả về của lệnh này sẽ là số serial cho máy tính xách tay. Nó có thể là một số đơn giản hoặc một sự pha trộn giữa số và chữ cái. Nó không có chiều dài cố định và làm kích thước ký tự của một số serial. Nó phụ thuộc vào cách nhà sản xuất máy tính xách tay phân phối chúng. Bạn vẫn có thể nhìn vào đáy của máy tính xách tay nếu nhãn dán còn nguyên vẹn. Phương pháp PowerShell là cách tốt nhất nếu nhãn dán số serial nằm trong khe pin hoặc bị phai nhạt theo thời gian, hay đơn giản bạn không muốn lật máy tính xách tay của mình lên. Lưu ý rằng số serial cho máy tính xách tay của bạn có thể xuất hiện với tên khác nếu bạn nhìn nó từ nhãn dán ở dưới cùng của hệ thống. Giả sử trong hình ảnh thì số serial ở mặt đáy của máy tính Dell Inspiron và được gọi là Service Tag. Service Tag đôi khi được sử dụng thay thế cho chữ Serial Number trên máy tính của Dell. Thử nghiệm lệnh PowerShell như trong bài viết trên cả máy tính xách tay Dell và HP đều cho kết quả đúng số serial. Nó rất có thể làm việc với các nhà sản xuất khác do đây là thông tin được cung cấp trong BIOS của hệ thống. Một số lưu ý Mặc dù tất cả máy tính xách tay đều có số serial duy nhất nhưng chúng có thể không được sử dụng theo cùng một cách. Một nhà sản xuất có thể chỉ phân bổ số serial để theo dõi các hệ thống mà họ đã bán. Trong khi một số công ty khác lại tận dụng nó một cách đáng kể như với Dell và HP. Cũng cần lưu ý rằng số serial không phải là phương tiện nhận dạng duy nhất được bổ sung vào máy tính xách tay. Các nhà sản xuất có thể sử dụng các phương pháp bổ sung khác, ví dụ như Express Service Code. Những mã này không thể được phát hiện thông qua PowerShell. Nếu quan trọng, hãy chụp ảnh chúng khi bạn mua máy tính xách tay và giữ hình ảnh đó an toàn cũng như dễ tìm kiếm.

