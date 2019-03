Canon tung máy ảnh full-frame không gương lật EOS RP mới nhất

(Dân Việt) Chiếc máy ảnh không gương lật mới nhất của Canon kế thừa khả năng hoạt động của hệ thống EOS R trong một dáng hình nhỏ và gọn nhẹ hơn.

Canon vừa cho ra mắt EOS RP, model thứ hai thuộc dòng máy ảnh EOS R full-frame không gương lật có thể thay đổi ống kính. Tuy là chiếc máy nhỏ gọn nhất thuộc dòng EOS full-frame nhưng khả năng hoạt động của EOS RP vượt xa trọng lượng khiêm tốn của nó (485g). Máy có trang bị ngàm ống kính RF mới và là công nghệ độc quyền của Canon, chip xử lý hình ảnh DIGIC 8 với Dual Pixel CMOS AF. Với cảm biến ảnh Dual Pixel CMOS 26.2 megapixel, tốc độ lấy nét 0,05 giây và khả năng lấy nét thiếu sáng tối thiểu EV -5, EOS RP là chiếc máy ảnh không gương lật full-frame tiện dụng nhất của Canon cho tới thời điểm hiện tại. Đáng chú ý là trong máy còn có tính năng “Assistant - Trợ lý”, được quảng cáo sẽ giúp người mới chơi máy ảnh có thể dễ dàng điều chỉnh các thao tác để có bức ảnh như ý, trong khi những nhiếp ảnh gia có kinh nghiệm thì tùy ý chỉnh các tính năng của máy nhằm bắt được những khung hình đẹp hơn. Về chip xử lý hình ảnh DIGIC 8, vi xử lý này giúp EOS RP cho chất lượng hình ảnh đẹp hơn trong nhiều hoàn cảnh so với chip cũ. Tính năng Auto Lighting Optimiser của máy giúp cân bằng điểm sáng nhất và tối nhất, nhằm nêu bật các chi tiết của hình ảnh để ảnh được phơi sáng tốt, ngay cả trong điều kiện ngược sáng. Hơn nữa, hình ảnh sẽ sống động và sắc nét do EOS RP được trang bị cảm biến CMOS Full-Frame 26.2 megapixel. Với ISO của máy trong tầm 100 - 40.000 (có thể nâng lên đến 50 - 102.400), máy có thể tạo nên hình ảnh với độ nhiễu thấp, giàu chi tiết, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Một số nút điều khiển. Ở trong điều kiện ánh sáng yếu nhất, các tính năng như Dual Sensing IS của EOS RP có thể dò được hiện tượng rung tay khi cầm máy, giúp chụp được hình ảnh với tốc độ màn trập chậm hơn đến 5 stop. Hay tính năng Digital Lens Optimiser có sẵn trong máy giúp hiệu chỉnh quang sai, nhiễu xạ, và nhiễu quang học khi chụp ảnh. Công nghệ Dual Pixel CMOS AF cho tốc độ tự lấy nét nhanh đến 0,05 giây, giúp người dùng có thể bắt được hình ảnh những bước chân tập tễnh đầu tiên của con trẻ. Máy cũng tạo nên những bố cục độc đáo mà không lo đến vấn đề lấy nét nhờ 4.779 điểm tự lấy nét chọn lọc trong vùng tự lấy nét, mở rộng gần 100% theo chiều dọc và 88% theo chiều ngang của khung. Bên cạnh đó, độ sáng AF tối thiểu EV -5 của EOS RP giúp lấy nét chính xác hơn trong điều kiện thiếu sáng. Màn hình cảm ứng 3-inches xoay đa góc, đạt khoảng 1,04 triệu điểm ảnh. Tính năng Eye Detection AF hoạt động cả ở chế độ Servo AF, sẽ dò tìm và đảm bảo mắt của chủ thể luôn trong tầm lấy nét ở khẩu độ mở rộng, và đặc biệt hữu ích khi chủ thể đang di chuyển. Trong những tình huống cần sự tập trung cao, như chụp những khoảnh khắc ngọt ngào của một tiệc cưới, tại bảo tàng hoặc đơn giản chỉ là chụp những biểu cảm hồn nhiên của người khác một cách ý nhị, chế độ Silent Mode của máy giúp người dùng chụp thật êm khi không có âm thanh màn trập. Ngoài ra, tính năng Focus Bracketing của EOS RP sẽ hữu ích với những người dùng có nhu cầu chụp ảnh với độ sâu trường ảnh lớn, đặc biệt khi chụp macro sản phẩm. Máy tự động chụp một loạt ảnh dựa trên các thiết lập đã định sẵn như số lượng shot, tầm lấy nét và điểm lấy nét đầu tiên. Loạt ảnh này có thể được ghép lại với nhau để tạo thành ảnh sau cùng bằng phần mềm Digital Photo Professional. EOS RP hỗ trợ quay phim 4K ultra HD ở chế độ 24p/25p. Với Touch & Drag AF, người dùng có thể tạo hiệu ứng pull-focus và cũng có thể chuyển tiếp hoạt động lấy nét chỉ bằng cách di chuyển ngón tay từ vùng này sang vùng khác của khung lấy nét trên màn hình LCD. Combination IS giúp người dùng quay phim ổn định mà không cần chân máy ảnh do kết nối giữa ngàm RF, cảm biến và ống kính đã được cải tiến nhiều. Khi quay phim với ống kính RF, người dùng có thể điều chỉnh thiết lập AV để chỉnh khẩu độ ⅛ stop, và kiểm soát chính xác hơn độ phơi sáng cho phù hợp với điều kiện ánh sáng. Khi quay theo kiểu thủ công, chức năng MF peaking được trang bị giúp lấy nét chính xác bằng cách đánh dấu những vùng trong tầm lấy nét. Nhờ công nghệ Wi-Fi và Bluetooth tiêu thụ năng lượng thấp (BLE), người dùng có thể chuyển hình ảnh từ EOS RP qua một thiết bị thông minh hoặc máy tính dễ dàng thông qua ứng dụng Canon Camera Connect. Canon EOS RP chỉ thân máy có giá tham khảo 38 triệu đồng, EOS RP kèm ống kính RF 24-105mm f/4L IS có giá tham khảo 63 triệu đồng. Xem thêm ảnh thực tế Canon EOS RP:

Tag: May anh Canon, cong nghe thong tin, cntt, thong tin cong nghe, ttcn, bao, tin tuc, tin tuc 24h, news, vn, thu thuat, internet, may tinh, thu thuat may tinh, dien thoai, smartphone, dien thoai thong minh, khoa hoc vu tru, kham pha vu tru, san pham moi, thu thuat hay, meo hay, tin cong nghe, cong nghe thong tin moi, tin tuc cong nghe, tin học van phong, tin tức 24h, tin tuc cong nghe