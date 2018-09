Chỉ sau 15 phút, Viettel đã "biến hình" thêm 7,1 triệu thuê bao 11 số

(Dân Việt) Ngày 27/9, thêm 7,1 triệu thuê bao Viettel đã được chuyển 11 số về 10 số thành công.

Ngày 27/9, Tổng Công ty Viễn thông Viettel đã tiếp tục đợt chuyển đổi mã mạng thứ 6 với hơn 7,1 triệu thuê bao đầu số 0165 thành 035. Quá trình chuyển đổi lần này được các kỹ sư của Viettel thực hiện thành công chỉ trong khoảng 15 phút tính từ thời điểm 0h ngày 27/9, nhanh hơn 30 phút so với các đợt trước đó. Đã có tổng cộng gần 36 triệu thuê bao 11 số của Viettel chuyển thành dạng 10 số. Lý giải việc rút ngắn thời gian chuyển đổi, ông Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng phòng BSS CNTT, Trung tâm Vận hành Khai thác Toàn cầu, VTNet cho biết: “Chúng tôi đã có cơ sở để đánh giá, điều chỉnh tải và hiệu năng cho phù hợp. Các bước thực hiện và câu lệnh đã được tối ưu hơn, sắp xếp thứ tự hợp lý hơn”. Như vậy, Viettel đã thực hiện chuyển đổi hơn 2/3 lượng thuê bao 11 số nằm trong kế hoạch, bao gồm các đầu số 0165, 0166, 0167, 0168 và 169 sang đầu số mới tương ứng là 035, 036, 037, 038 và 039. Dù đã chuyển đổi gần 36 triệu thuê bao, song quá trình thực hiện của Viettel chưa gặp bất cứ sự cố nào ảnh hưởng tới trải nghiệm dịch vụ của khách hàng. “Bộ phận kỹ thuật luôn ý thức tới việc đánh giá các công cụ, tìm giải pháp tối ưu hơn, loại bỏ những khâu không cần thiết. Kết quả đêm nay chính là thành quả của những cố gắng không biết mệt mỏi đó", Ông Phan Thanh Sang - Phó Tổng Giám đốc VTNet nhấn mạnh. Theo Viettel, việc chuyển đổi đầu số được thực hiện tự động trên hệ thống vào giờ thấp điểm. Khách hàng Viettel không phải thay đổi thẻ SIM hoặc thực hiện bất kỳ thao tác nào để chuyển đổi sang đầu số mới, và vẫn được đảm bảo thông suốt các dịch vụ gọi điện nội mạng/ngoại mạng và tin nhắn SMS trong suốt quá trình. Viettel sẽ duy trì hỗ trợ quay số liên lạc theo cả đầu số mới và cũ đến hết hết ngày 14/11/2018. Hiện, Viettel cũng đã bổ sung tính năng “Chuyển đổi danh bạ 11 số về 10 số” trên ứng dụng My Viettel. Ứng dụng này được thiết kế nhằm đảm bảo không xảy ra lỗi gián đoạn liên lạc khi chỉ chuyển đổi các danh bạ đã được nhà mạng chuyển sang đầu số mới, được Viettel cung cấp miễn phí cho người dùng không phân biệt thuê bao thuộc mạng nào. Tuy nhiên để không phải thao tác nhiều lần, khách hàng nên sử dụng tính năng này trên My Viettel sau ngày 7/10/2018 (thời điểm Viettel hoàn tất công tác chuyển đổi).

