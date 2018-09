Công nghệ máy học đang được sử dụng cho du lịch trực tuyến như thế nào?

(Dân Việt) Công nghệ máy học này mang đến cho người dùng trải nghiệm liền mạch khi đặt tour du lịch trực tuyến.

Hãng tiếp thị trực tuyến Criteo S.A. (có trụ sở ở Paris, Pháp) vừa công bố việc hợp tác với công ty du lịch trực tuyến đầu tiên tại châu Á. Đó là Tugo, công ty khởi nghiệp về du lịch tại Việt Nam, chuyên tổ chức các tour du lịch trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu và Mỹ. Du lịch trực tuyến sẽ trở nên sôi động hơn nhờ... máy học? (Ảnh minh họa: Internet) Hiện, Tugo đang sử dụng các giải pháp Dynamic Retargeting của Criteo để đẩy mạnh các chiến dịch quảng cáo và hứa hẹn mang đến cho người dùng trải nghiệm liền mạch khi đặt tour du lịch trực tuyến. Dynamic Retargeting được hỗ trợ bởi cộng nghệ máy học, giúp đặt đúng nội dung quảng cáo vào đúng thời điểm, cũng như đúng giai đoạn trong hành trình đặt vé du lịch của người dùng. Điều này được thực hiện bằng cách phân tích kỹ lưỡng các hành vi trực tuyến và sở thích của khách có nhu cầu du lịch. Alban Villani - Tổng Giám đốc Criteo khu vực Đông Nam Á, Hồng Kông và Đài Loan cho rằng, khi ngày càng nhiều người có xu hướng đặt vé du lịch trực tuyến, các doanh nghiệp du lịch bắt buộc phải cá nhân hóa những trải nghiệm trực tuyến cho người dùng trước khi khách hàng bắt đầu hành trình. Đây là yếu tố quyết định nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trong thị trường du lịch, đặc biệt là lĩnh vực du lịch trực tuyến. Trong khi đó, đại diện Tugo đánh giá, công nghệ của Criteo giúp họ hiểu rõ hơn về sở thích du lịch, cũng như khả năng chi trả của khách hàng. Qua đó có thể tối ưu hóa chi phí quảng cáo và phát triển các chiến dịch tiếp thị có liên quan, điều này vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy tỉ lệ chuyển đổi và bán hàng.

