Đây là 5 tiêu chí quan trọng nhất khi khách hàng đặt món ăn qua ứng dụng

(Dân Việt) Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra 5 tiêu chí quan trọng nhất được khách hàng xem xét khi quyết định lựa chọn dịch vụ đặt món.

Công ty nghiên cứu thị trường GCOMM vừa công bố nghiên cứu về mức độ hài lòng của người dùng đối với các dịch vụ đặt món trực tuyến tại Việt Nam. Ngoài mục đích nghiên cứu về mức độ hài lòng của người dùng với từng dịch vụ trên từng yếu tố cụ thể, khảo sát còn đưa ra những nhân tố ảnh hưởng đến quyết lựa chọn dịch vụ đặt món trực tuyến của người dùng tại Việt Nam. * Nghiên cứu được thực hiện tại Hà Nội và TP.HCM, với 300 đáp viên tham gia tại mỗi khu vực. Đáp viên có độ tuổi từ 18 đến 35, sinh sống tại những khu vực trung tâm với thu nhập từ 7 triệu/tháng trở lên, đã từng sử dụng dịch vụ đặt thức ăn trực tuyến ít nhất một lần trong một tháng vừa qua. Go-Food và GrabFood là hai "ông lớn" trong lĩnh vực giao đồ ăn, thức uống. (Ảnh minh họa: Internet) Nghiên cứu cho thấy, tần suất sử dụng các dịch vụ đặt món trực tuyến của người thành thị hiện khá cao, mở ra tiềm năng to lớn cho thị trường này tại Việt Nam trong thời gian tới. Cụ thể, 99% người tham gia khảo sát cho biết sử dụng các dịch vụ đặt thức ăn trực tuyến ít nhất 2 - 3 lần/tháng. Đáng chú ý, có đến 39% người tham gia khảo sát đặt món thông qua ứng dụng 2 - 3 lần/tuần. Và dù còn chiếm tỷ lệ rất nhỏ, chỉ 1%, nhưng thị trường đã bắt đầu hình thành một nhóm khách hàng có thói quen hầu như bật ứng dụng trên điện thoại di động để đặt thức ăn mỗi ngày. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra 5 tiêu chí quan trọng nhất được khách hàng xem xét khi quyết định lựa chọn dịch vụ đặt món, bao gồm: Tốc độ giao hàng nhanh chóng (65%); Món ăn được đóng gói gọn gàng, sạch sẽ (58%); Món ăn được giao đến với chất lượng đảm bảo (56%); Món ăn được giao chính xác theo đơn hàng đã đặt (50%); Có nhiều món ăn với giá cả phải chăng (45%). 5 tiêu chí quan trọng nhất khi lựa chọn dịch vụ đặt món ăn trực tuyến. Ngoài ra, nghiên cứu cũng ghi nhận đánh giá của khách hàng đối với các ứng dụng gọi món trực tuyến phổ biến hiện nay, xét về độ phủ thương hiệu, tần suất được sử dụng và mức độ hài lòng. Kết quả, 6 ứng dụng được biết đến nhiều nhất là GrabFood, Foody/Now.vn, GoFood, Lala, Vietnammm và Lixi, theo thứ tự từ cao xuống thấp. Khi được hỏi đã từng sử dụng dịch vụ nào, hai lựa chọn phổ biến nhất của người dùng theo thứ tự là GrabFood và Foody/Now.vn, còn GoFood và Lixi lần lượt đứng vị trí thứ ba và tư. Tuy nhiên, cụ thể trong vòng một tháng trở lại đây, GrabFood, Lixi và Vietnammm là ba ứng dụng được sử dụng nhiều nhất. GrabFood dẫn đầu về mức độ hài lòng chung của người dùng, theo sau là Foody/Now.vn với điểm số trung bình lần lượt là 4,46/5 và 4,31/5. GoFood là tên tuổi được biết đến nhiều trong thời gian gần đây nhưng vẫn còn một khoảng cách khá lớn với hai thương hiệu dẫn đầu, với điểm số trung bình là 4,10/5. Xét chỉ số hài lòng trên từng yếu tố được khảo sát, GrabFood cũng nhỉnh hơn ở các yếu tố quan trọng như tốc độ giao hàng, trải nghiệm ứng dụng, chất lượng, độ đa dạng món ăn, giá cả, khuyến mãi, hình thức thanh toán hay thái độ của người giao hàng - đặc biệt ở thị trường Hà Nội.

