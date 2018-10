Đây là lý do bạn không nên sử dụng một chiếc máy tính quá 4 năm

(Dân Việt) Một nghiên cứu đã chỉ ra những con số biết nói liên quan tới việc sử dụng máy tính trên 4 năm và việc mua máy tính mới.

Một nghiên cứu do Techaisle cùng Microsoft và Intel thực hiện đã chỉ ra rằng, chi phí các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần có để duy trì một máy tính quá 4 năm tuổi sẽ cao hơn chi phí trang bị một thiết bị mới. Cụ thể, chi phí duy trì một máy tính trên 4 năm tuổi là 2.736 USD/một thiết bị - đủ để mua ít nhất 2 máy tính mới. Nghiên cứu được thực hiện với 2.156 doanh nghiệp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Báo cáo về số tiền phải bỏ ra để duy trì máy tính trên 4 năm cao hơn việc mua máy tính mới.

Cũng theo nghiên cứu này, những chiếc máy tính cần được sửa chữa nhiều hơn bình thường 2,7 lần, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả làm việc. Tuy nhiên, hiện tại ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 85% các doanh nghiệp cỡ vừa với hơn 500 nhân viên vẫn đang sử dụng các thiết bị trên 4 năm tuổi. Con số này ở những doanh nghiệp cỡ nhỏ hơn với số lượng nhân viên ít hơn 100 người là 60%.

Ngoài ra, theo báo cáo này, chỉ trong năm ngoái, 67% các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã gặp phải các vấn đề về an ninh và đánh cắp dữ liệu, tuy nhiên chỉ 15% trong số họ báo cáo những vụ tấn công gặp phải.

Sử dụng một chiếc máy tính quá lâu chưa hẳn đã tiết kiệm.

“Bằng việc sử dụng một thiết bị mới được trang bị Windows 10, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được liên tục bảo vệ với những phiên bản cập nhập an ninh mới nhất”, Bradley Hopkinson - Phó Chủ tịch mảng Thiết bị và Người dùng tại Microsoft châu Á khẳng định.

“Ứng dụng không tương thích với hệ điều hành mới và ngân sách giới hạn là những rào cản mà các doanh nghiệp gặp phải khi quyết định nâng cấp thiết bị mới. Rất nhiều chủ doanh nghiệp chú trọng vào chi phí ngắn hạn mà không nhận ra rằng điều này có thể khiến họ phải tốn nhiều hơn trong tương lai, việc nâng cấp thiếp bị mới là một trong những việc tương tự. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần cân nhắc giữa chi phí duy trì một thiết bị cũ với việc đầu tư một thiết bị mới”, Anurag Agrawal - CEO và là chuyên gia phân tích tại Techaisle cho biết.

Thực tế cho thấy, các công ty vừa và nhỏ đã nâng cấp thiết bị mới cho biết: 69% cảm thấy các thông tin của họ được bảo mật hơn với thiết bị mới; 65% đồng ý rằng việc nâng cấp giúp cắt giảm các chi phí duy trì và bảo dưỡng; 63% nhìn thấy hiệu quả được cải thiện với các giải pháp di động và đám mây mới; 62% đồng ý rằng thiết bị mới giúp nhân viên của họ cải thiện hiệu năng.

Cũng theo nghiên cứu này, hơn 42% các máy tính sử dụng ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang được vận hành trên các phiên bản Windows cũ trước đây. Nâng cấp lên một thiết bị Windows 10 hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm an toàn và hiệu quả hơn.

Theo Microsoft, với bản cập nhật Windows 10 October 2018 Update, người dùng có thể tận hưởng những cải thiện mới nhất giúp nâng cao hiệu năng làm việc ở bất cứ nơi nào. Ứng dụng Your Phone giúp người dùng dễ dàng truy cập vào hình ảnh và văn bản trên các thiết bị chạy Windows 10 của mình, trong khi ứng dụng To-Do giúp quản lý và sắp xếp công việc từ Outlook.com, Edge hay các ứng dụng Office khác. Hơn nữa, người dùng cũng sẽ được bảo vệ tốt hơn với những hỗ trợ đăng nhập sinh trắc học với Windows Hello for Business cho Azure Active Directory và Active Directory.