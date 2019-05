Đây là nữ ca sĩ 9X "hot" nhất thế giới do Spotify công bố nhân dịp Ngày của Mẹ

(Dân Việt) Dẫn đầu danh sách những người mẹ “yêu ca hát” và được stream nhiều nhất trên Spotify chính là nữ ca sĩ 9X Cardi B.

Ngày của Mẹ năm nay (Chủ Nhật, ngày 12/5/2019), dịch vụ nghe nhạc trực tuyến Spotify sẽ tôn vinh những nữ ca sĩ tài năng đã nỗ lực không ngừng nghỉ để cân bằng giữa niềm đam mê nghệ thuật và thiên chức làm mẹ của mình. Dẫn đầu danh sách những người mẹ “yêu ca hát” và được stream nhiều nhất trên Spotify chính là Cardi B, nữ ca sĩ 9X vừa hạ sinh con đầu lòng Kulture Kiari Cephus vào tháng 7/2018. Xếp ở vị trí thứ hai là bà mẹ 3 con Beyoncé, theo sau là Adele, P!nk và Shakira.

Nữ ca sĩ cá tính Cardi B. (Nguồn ảnh: Warner Music Group)

Spotify cũng phát hiện một sự thật thú vị, đó là số lượng playlist mừng ngày của Mẹ đã tăng nhanh trong các năm trở lại đây, chẳng hạn lượng stream các playlist này đã tăng 19% trong giai đoạn 2016 - 2018. Thống kê trên Spotify, hiện có hơn 7,8 triệu playlists lấy chủ đề về Mẹ.

Bên cạnh những số liệu nêu trên, Spotify cũng tiết lộ: Ca khúc “A Song for Mama” do ban nhạc Boyz To Men thể hiện chính là ca khúc được “gọi tên nhiều nhất” trong các danh sách phát trong dòng chủ đề Happy Mothers’ Day do người dùng khởi tạo. Kế đến là nhạc phẩm “Mom” do ca sĩ Meghan Trainor hòa giọng cùng mẹ ruột, bà Kelli Trainor. Điều bất ngờ là “Dancing Queen” của ABBA và “Just the Way You Are” của Bruno Mars cũng là những lựa chọn thường xuyên cho các playlist này.

Không dừng lại ở việc bổ sung những nhạc phẩm đầy cảm xúc viết về Mẹ, nhiều người dùng còn biến playlist của mình thành những tuyển tập ký ức xúc động và mang đậm dấu ấn yêu thương, bằng việc đăng tải hình ảnh của mẹ, hoặc một tấm hình đầy kỷ niệm để làm ảnh bìa cho playlist.

Để cá nhân hóa ảnh bìa playlist trên Spotify, bạn có thể thực hiện theo 4 bước:

- Sử dụng ứng dụng trên desktop.

- Click vào hình ảnh của playlist.

- Chọn Choose image để tải lên ảnh của bạn, hoặc chọn Replace image để thay hình ảnh cũ (ảnh mới phải có định dạng .jpeg và dung lượng không vượt quá 4MB.

- Nhấn Save.

Dưới đây là danh sách những “bà mẹ nghệ sĩ” được stream nhiều nhất trên Spotify (số liệu ghi nhận từ 1/1/2019):

1. Cardi B

2. Beyoncé

3. Adele

4. P!nk

5. Shakira

6. Kehlani

7. Britney Spears

8. Alicia Keys

9. Christina Aguilera

10. Mariah Carey

Còn đây là những ca khúc được ưu ái “gọi vào” những playlists mừng ngày của Mẹ trên Spotify khắp toàn cầu:

1. A Song For Mama - Boyz to Men

2. Mom - Meghan Trainor, Kelli Trainor

3. Dear Mama - 2Pac

4. Mama - Spice Girls

5. Hey Mama - Kanye West

6. Happy - Nhạc phim "Despicable Me 2" - Pharrell Williams

7. Dancing Queen - ABBA

8. Mama's Song - Carrie Underwood

9. Just the Way You Are - Bruno Mars

10. Brown Eyed Girl - Van Morrisson