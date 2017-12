Doanh số iPhone X sụt giảm đang làm hại nhiều công ty Trung Quốc

(Dân Việt) Nhiều nhà cung cấp đã hưởng lợi rất nhiều từ mối quan hệ đối tác với Apple, tuy nhiên họ cũng có thể bị ảnh hưởng không nhỏ bởi hoạt động kinh doanh của công ty sản xuất iPhone.

Điều trên có thể giải thích lý do tại sau ngay sau khi các báo cáo cho biết Apple đã cắt giảm sản lượng iPhone X từ 50 triệu chiếc xuống còn 30 triệu chiếc, sắc đỏ là tràn ngập ở mã cổ phiếu của nhiều hãng công nghệ trên sàn giao dịch tại Trung Quốc. Trong số này, đáng chú ý có thể kể đến cổ phiếu đối tác của Apple tại Đài Loan là Lens Technology đã bị sụt giảm 8%. Lượng iPhone X được lắp ráp tại Foxconn đã sụt giảm đến 40%? Báo cáo cho biết, nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu chịu trách nhiệm lắp ráp iPhone X đã ngừng thuê nhân viên mới mà theo một nguồn giấu tên cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc Apple cắt giảm 40% lượng đơn hàng. Điều này xuất hiện sau khi các báo cáo cho biết sức hấp dẫn dành cho iPhone X đã sụt giảm và giới phân tích cho biết chính điều này đã ảnh hưởng đến tâm lý mua bán cổ phiếu của nhà đầu tư. Sắc đỏ đang tràn ngập mã cổ phiếu nhiều công ty công nghệ Trung Quốc Công ty nghiên cứu thị trường JL Warren Capital LLC cũng cảnh báo rằng doanh số iPhone X có thể sụt giảm sau khi nhiều người quay lưng lại sản phẩm với giá bán quá cao so với những điểm thú vị từ sản phẩm.

