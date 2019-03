Fujifilm giới thiệu tân binh X-T30: Máy ảnh microless có màn hình xoay, quay phim 4K

(Dân Việt) Fujifilm X-T30 tân binh mới nhất trong gia đình máy ảnh không gương lật X series.

Vừa ra mắt trên thế giới hồi giữa tháng 2/2019, tân binh mới nhất trong gia đình máy ảnh không gương lật X series là Fujifilm X-T30 sẽ chính thức bán ra ở Việt Nam từ trung tuần tháng 3 năm nay. Hiện, sản phẩm đang được cho đặt trước với giá 21,99 triệu đồng tại Việt Nam. Fujifilm X-T30 body. Chiếc máy ảnh X-T30 có thể được coi là phiên bản nhỏ gọn và có giá bán thấp hơn của dòng máy cao cấp X-T3. Theo hãng sản xuất, X-T20 là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của họ, nên việc ra mắt một phiên bản kế nhiệm là rất quan trọng. X-T30 có cảm biến 26.1MP X-Trans CMOS BSI (ISO 80 - 51.200) giống với X-T3 và vi xử lý X-Processor 4 nhân để có thể lấy nét tốc độ cao. Người dùng có thể chụp liên tục 30 hình/giây (màn trập điện tử, crop 1.25x), lấy nét trong tối -3EV và có tốc độ thực thi nhanh hơn 150% so với X-T20. Màn hình Fujifilm X-T30. Một số thông số khác bao gồm màn hình 3-inch 1,04 triệu điểm xoay 2 hướng, ống ngắm điện tử 0,39-inches 2,36 triệu điểm, chế độ SR Auto để tăng dải tương phản động cùng với 58 presets màu đặc trưng của Fujifilm. Sản phẩm hỗ trợ quay phim 4K60p. Đi kèm X-T30, người dùng có thể chọn ống kính XC15-45mm KIT hoặc XC18-55mm KIT. Ngoài ra, người dùng có thể tham khảo ống Fujinon XF23mm F2 R WR thuộc nhóm ống kính góc rộng với cảm biến hình ảnh X-Trans CMOS. XF23mm F2 R WR sử dụng mô-tơ Stepping và có tính năng di chuyển toàn khối thấu kính để lấy nét. Thân ống kính XF23mm F2 R WR bằng kim loại, có tính năng kháng nước và bụi, hoạt động được ở nhiệt độ tối đa -10°C. Bên cạnh đó còn có ống kính XF50mm F2 R WR. Đây là dòng ống kính có độ mở lớn nhất F2 như XF50mm F2, XF23mm F2 và XF35mm F2 R, được Fujifilm giới thiệu vào năm 2016. XF50mm F2 R WR được cải thiện về hiệu suất quang học và lấy nét nhanh hơn. Ngoài ra, do sử dụng động cơ Stepping nên cũng thích hợp để quay phim. Đây là dòng ống kính nhanh Tele (tiêu cự thật xấp xỉ 76mm trên máy ảnh khổ 35mm), nhưng góc nhìn đủ rộng để lấy được phối cảnh và làm mờ hậu cảnh. Với khoảng cách lấy nét gần nhất khoảng 0,39m, nó có thể tiếp cận với chủ đề khi chụp đặc tả.

