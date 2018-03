Hiệu ứng "hòn tuyết lăn" do thiếu nữ giới trong ngành an ninh mạng

(Dân Việt) Theo khảo sát của Kaspersky Lab, 1/3 phụ nữ cho rằng các chuyên gia về an ninh mạng là những người “khác thường" và 1/4 nghĩ rằng họ là những người chán ngắt.

Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều phụ nữ thăng tiến, nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong giới kinh doanh và trở thành hình mẫu lý tưởng cho các cô gái trẻ. Tuy nhiên, báo cáo của Kaspersky Lab mới phát hành vào đúng ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) cho thấy, phụ nữ vẫn chưa tham gia nhiều vào lĩnh vực bảo mật và chỉ chiếm 11% trong tổng số lao động trong ngành.

Nữ giới chỉ chiếm 11% trong lĩnh vực an ninh mạng.

Báo cáo cũng chỉ ra những điều thú vị khiến bảo mật tiếp tục là một ngành khó để phụ nữ có thể tham gia được. Theo báo cáo, phụ nữ trong lĩnh vực an ninh mạng đối mặt với một thực tế khắc nghiệt: Thường là nhân viên nữ duy nhất trong một căn phòng đầy nam - đó có thể là một trong những lý do chính khiến họ quyết định không theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực này.

Việc thiếu phụ nữ trong ngành có thể tạo ra hiệu ứng “hòn tuyết lăn”, tức là càng ít phụ nữ trong ngành bảo mật thì những người dù có quan tâm cũng có thể sẽ mất hứng thú về ngành này. Theo nghiên cứu về lực lượng an ninh thông tin toàn cầu năm 2017 được thực hiện bởi ISC và Trung tâm An toàn và Giáo dục an ninh mạng, khoảng 1/2 số phụ nữ được khảo sát thích làm việc trong một môi trường có sự bình đẳng giữa nam và nữ.

Nhìn chung, phụ nữ không ý thức được về các kỹ năng mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm và liệu rằng họ có phải là người phù hợp cho vị trí đó hay không. Khi được hỏi lý do tại sao họ không quyết định theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng, một tỉ lệ lớn phụ nữ so với nam giới tuyên bố rằng họ không có kinh nghiệm viết mã (57% so với 43%), không hứng thú với máy tính (52% so với 39%), không có ý thức về bảo mật (45% so với 38%) và toán học của họ không đủ tốt (38% so với 25%).

"Rõ ràng vấn đề là về nhận thức, vì các công ty ngày nay không chỉ tìm người biết viết mã. Các kỹ năng như tư duy phản biện và giải quyết vấn đề cũng quan trọng đối với sự nghiệp trong ngành an ninh mạng, nhưng nhận thức từ bên ngoài về ngành này có xu hướng tập trung vào khía cạnh kỹ thuật", Kaspersky Lab bình luận.

Bà Noushin Shabab, nhà phân tích bảo mật cấp cao tại Kaspersky Lab cho biết: “Lúc còn nhỏ, tôi luôn bị hấp dẫn bởi những câu đố và các trò chơi trí tuệ, dần trở thành một tình yêu với lập trình và cuối cùng tôi trở thành một nhà nghiên cứu bảo mật. Làm việc với các chuyên gia khác tại nhóm phân tích và nghiên cứu toàn cầu (GReAT) của Kaspersky Lab, tôi điều tra những cuộc tấn công tinh vi, các chiến dịch gián điệp, APT chưa được biết đến, mã độc, ransomware hay các mối đe doạ khác. Công việc của tôi không chỉ yêu cầu kỹ năng kỹ thuật mà còn phải liên tục sáng tạo và hợp tác để nghĩ khác đi và theo kịp với những kẻ tấn công nguy hiểm”.

Bà Noushin Shabab, nhà phân tích bảo mật cấp cao tại Kaspersky Lab.

Nghiên cứu cho thấy, các từ ngữ liên quan đến an ninh mạng cũng là một rào cản lớn đối với phụ nữ. Chẳng hạn như từ "hacker" thường được coi là có ý nghĩa tiêu cực. Hơn nữa, 1/3 phụ nữ cho rằng, các chuyên gia về an ninh mạng là những người “khác thường" và 1/4 nghĩ rằng họ là những người chán ngắt - có lẽ điều này đã lý giải tại sao 1/6 phụ nữ nghĩ làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng có thể sẽ rất tẻ nhạt.

Về vấn đề này, bà Shabab cho biết: “Hình ảnh của các chuyên gia về an ninh mạng đang thay đổi. Với sự cố WannaCry, hơn một nửa số phụ nữ trẻ (58%) đã vô tình tiếp xúc với ngành thông qua truyền hình, radio và tin tức trên mạng - theo các nghiên cứu khác của chúng tôi. Đó là vấn đề chuyển sự quan tâm này sang những thứ khác”.