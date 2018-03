HP giới thiệu dòng máy trạm siêu bền, siêu bảo mật

(Dân Việt) Các tiêu chuẩn bền và bảo mật được HP giới thiệu là đạt tiêu chuẩn của quân đội Mỹ.

HP vừa giới thiệu dòng máy tính HP EliteBook 800 series và máy trạm di động HP ZBook 14u/15u mới. Các thiết bị này đều sở hữu những thiết kế đặc biệt của dòng máy HP EliteBook 1000, với màn hình tràn cùng đường viền siêu mảnh, bộ khung được chế tác từ hợp kim nhôm. Cả hai đều có khả năng tự điều chỉnh độ sáng màn hình để phù hợp với môi trường ánh sáng tự nhiên. EliteBook 800 và ZBook 14u/15 đã vượt qua được thử thách kiểm nghiệm về độ bền tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD 810G. HP còn cho biết, EliteBook 800 và ZBook 14u/15 đã vượt qua được thử thách kiểm nghiệm về độ bền tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL-STD 810G. Các thiết bị này đều được trang bị bàn phím hội nghị HP Premium Collaboration Keyboard với tổ hợp phím cộng tác, được thiết lập sẵn để giúp quản lý cuộc gọi chỉ với một nút nhấn. Với ứng dụng HP PhoneWise được tích hợp trong máy, người dùng có thể trả lời các cuộc gọi hay tin nhắn trên máy tính cá nhân bằng cách đồng bộ hóa với các thiết bị di động iOS hay Android. Trong đó, HP EliteBook 800 series là một trong những dòng máy tính xách tay cho doanh nghiệp đầu tiên được trang bị bộ xử lý Intel Core vPro thế hệ thứ 8; thời lượng pin lên đến 15 tiếng cùng công nghệ sạc nhanh HP Fast Charge, giúp sạc 50% lượng pin chỉ trong vòng 30 phút. Còn HP ZBook 14u/15u là máy trạm di động đầu tiên trên thế giới được trang bị công nghệ màn hình chống nhìn trộm HP Sure View. Máy chạy vi xử lý Intel Core Quad Core thế hệ thứ 8 và công nghệ vPro với card đồ họa rời AMD Radeon Pro.

Tag: May tinh HP, cong nghe thong tin, cntt, thong tin cong nghe, ttcn, bao, tin tuc, tin tuc 24h, news, vn, thu thuat, internet, may tinh, thu thuat may tinh, dien thoai, smartphone, dien thoai thong minh, khoa hoc vu tru, kham pha vu tru, san pham moi, thu thuat hay, meo hay, tin cong nghe, cong nghe thong tin moi, tin tuc cong nghe, tin học van phong, tin tức 24h