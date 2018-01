Huyền thoại của làng bảo mật thế giới sẽ trình bày vấn đề gì khi thăm VN?

(Dân Việt) Trong chuyến thăm Việt Nam, huyền thoại bảo mật thế giới Mikko Hypponen sẽ tham dự một hội thảo do Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức.

Ngày 18/1 sắp tới, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) sẽ tổ chức hội thảo “An toàn thông tin 4.0 - Thực trạng và sáng kiến” tại Hà Nội. Theo thông tin từ Cục An toàn thông tin, hội thảo sẽ có sự xuất hiện và trình bày tham luận của ông Mikko Hypponen, một trong những “huyền thoại” của làng bảo mật thế giới. Ông Mikko Hypponen. (Ảnh: VOX) Theo chương trình hội thảo được công bố chính thức bởi Cục An toàn thông tin, sẽ có 3 bài tham luận chính được trình bày. Trong bài tham luận “Sự bùng nổ của IoT: Nguy cơ mất an toàn thông tin (ATTT) và giải pháp nào cho Việt Nam?”, nhiều thông tin về quá trình phát triển, ứng dụng và hiện trạng của IoT trên thế giới cũng như tại Việt Nam sẽ được cung cấp cho người nghe. Từ các góc nhìn thực tế khác nhau, chuyên gia sẽ khuyến nghị giải pháp nhằm đảm bảo ATTT cho IoT theo nhiều hướng tiếp cận. Tiếp theo, trong bài tham luận “Thiết lập và vận hành một Trung tâm điều hành ATTT (SOC) hiệu quả”, chuyên gia sẽ giới thiệu về một số mô hình xây dựng SOC cơ bản. Từ đó, khuyến nghị và hướng dẫn phương án xây dựng, triển khai và vận hành hiệu quả một SOC phù hợp với tình hình thực tiễn mà các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam có thể tham khảo. Đây sẽ là những thông tin và khuyến nghị thực tiễn rất hữu ích để các cơ quan, tổ chức áp dụng khi mà mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin. Cuối cùng, ông Mikko Hypponen, chuyên gia ATTT hàng đầu thế giới, sẽ chia sẻ tình hình và những nhận định về xu hướng, nguy cơ, thách thức về ATTT mà thế giới sẽ phải đối mặt trong năm 2018, cùng với khuyến nghị giải pháp. Ông Hypponen cũng sẽ giới thiệu, trình diễn một giải pháp mới nhằm bảo đảm ATTT cho các thiết bị IoT hiện nay. Ngoài ra, toàn bộ thời gian trong phần sau của hội thảo sẽ dành cho chương trình mang tên “Tọa đàm với chuyên gia”. Trong cuộc tọa đàm, ông Mikko Hypponen cùng các chuyên gia hàng đầu về ATTT Việt Nam sẽ chia sẻ nhiều thông tin hữu ích và góc nhìn của cá nhân về tình hình ATTT Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, trong cuộc tọa đàm, các đại biểu tham dự hội thảo sẽ có cơ hội đưa ra các câu hỏi, thắc mắc để các chuyên gia giải đáp và cùng trao đổi, thảo luận các vấn đề về ATTT trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

Tag: Bao mat, an toan thong tin, cong nghe thong tin, cntt, thong tin cong nghe, ttcn, bao, tin tuc, tin tuc 24h, news, vn, thu thuat, internet, may tinh, thu thuat may tinh, dien thoai, smartphone, dien thoai thong minh, khoa hoc vu tru, kham pha vu tru, san pham moi, thu thuat hay, meo hay, tin cong nghe