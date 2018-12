Khắc phục sự cố cuộc gọi LTE và SMS trên iPhone chạy iOS 12.1.2

(Dân Việt) Kể từ khi bản cập nhật iOS 12.1.2 cho iPhone được phát hành, nhiều người dùng đã báo cáo sự cố với thiết bị của họ.

Theo những người dùng bị ảnh hưởng, họ không thể thực hiện cuộc gọi điện thoại bằng iPhone cũng như không thể gửi hoặc nhận tin nhắn văn bản. Một số người dùng cũng không thể sử dụng dữ liệu di động với các ứng dụng, và mặc dù nó hoạt động với những ứng dụng khác nhưng họ vẫn không thể thực hiện cuộc gọi. Sự cố xảy ra khi thiết bị được kết nối với mạng di động LTE và thực hiện các cuộc gọi thoại qua LTE. Sự cố xảy ra với iPhone chạy iOS 12.1.2. Apple hiện đang phát triển bản sửa lỗi cho vấn đề, tuy nhiên có một cách giải quyết có thể hữu ích cho những người bị ảnh hưởng bởi vấn đề này. Hãy thực hiện theo các bước bên dưới để giải quyết vấn đề trên iPhone chạy iOS 12.1.2. 1. Mở Settings và truy cập Cellular/Mobile Data. 2. Trong khi bật/tắt Cellular/Mobile Data, hãy nhấn vào tùy chọn Wi-Fi Calling. 3. Ở trang tiếp theo, tắt tính năng Wi-Fi Calling. 4. Bây giờ quay lại và sau đó nhấn vào tùy chọn Cellular/Mobile Data. 5. Cuối cùng, nhấn vào tùy chọn Enable 4G/LTE và sau đó chọn Data Only. Chọn Data Only trong danh sách. Để đảm bảo điều này hoạt động, bạn nên khởi động lại iPhone. Xin lưu ý rằng đây không phải là một giải pháp lâu dài và sau khi thực hiện điều này, bạn sẽ không còn có thể thực hiện các cuộc gọi Voice Over LTE (VoLTE). Dẫu sao hãy tiếp tục sử dụng iPhone trong các cài đặt này cho đến khi bản cập nhật iOS được phát hành cùng với bản sửa lỗi. Khi Apple đã chính thức khắc phục sự cố này, hãy nhớ bật lại tính năng Wi-Fi Calling. Bạn cũng sẽ cần bật Voice and Data như trong bước 5. Sau khi thực hiện các bước này, bạn có thể thực hiện cuộc gọi như bình thường, sử dụng dữ liệu di động và gửi/nhận tin nhắn văn bản.

