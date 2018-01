Khai thác tính năng đặc biệt của Windows 10 có thể bạn chưa biết

(Dân Việt) Đây là tính năng hữu dụng tồn tại trong Windows 10 nhưng giờ đây mới chính thức hoạt động với tên khác.

Khi Windows 10 được phát hành đến công chúng, có nhiều tính năng chưa hoạt động ổn định hoặc chưa thực sự hoàn thiện, và Quiet Hours là một trong những tính năng đó.

Focus Assist là cái tên mới của Quiet Hours trong Windows 10.

Về cơ bản Quiet Hours được xem như là phiên bản Do Not Disturb cải tiến của Windows 10 nhưng giờ đây mới cho phép người dùng tùy chỉnh. Trong thực tế, giờ đây Quiet Hours đã được đổi tên thành Focus Assist và bổ sung thêm một số thủ thuật mới.

Focus Assist vẫn chưa xuất hiện trên kênh phát hành ổn định của Windows 10 mà chỉ có trên bản Windows 10 Insider Build 17083. Chưa có thời điểm chính thức được nêu ra khi tính năng này phát hành cho người dùng khác nhưng rất có thể sẽ là một phần của bản cập nhật Windows 10 chính vào nửa đầu năm 2018.

Để tùy chỉnh giờ nghỉ ngơi, mở ứng dụng Settings, chuyển sang System và bạn sẽ thấy một tab mới gọi là Focus Assist, cung cấp 3 chế độ: Off, Priority Only và Alarms Only.

Chế độ Off là tắt, còn Alarms Only về cơ bản là chế độ bật với không có gì khác ngoại trừ chuông báo thức đổ khi nó được kích hoạt. Chế độ Priority Only là điều mà bạn có thể xem xét kỹ hơn. Nó cho phép bạn kích hoạt tính năng Quiet Hours/Focus Assist nhưng thêm các trường hợp ngoại lệ mà thông báo có thể được hiển thị trên màn hình trong những giờ đó.

Truy cập vào Focus Assist từ Action Center.

Bạn có thể bật Focus Assist từ Action Center theo cách thủ công nhưng cũng có thể lên lịch khi nào cần bật tính năng này từ bảng điều khiển tương tự.

Bật tắt trước các quy tắc tùy theo mong muốn của mỗi người.

Cuộn xuống bạn sẽ thấy Automatic Rules để cấu hình cho Focus Assist. Quy tắc During these times cho phép bạn đặt Quiet Hours tức là khi Focus Assist tự động được bật. Bạn cũng có thể bật tùy chọn để Focus Assist hoạt động khi nhân đôi màn hình hoặc chơi game.

Cuối cùng bạn có thể bật tính năng Show me a summary of what I missed while focus assist was on.

Bạn cũng có thể bật/tắt Focus Assist nhanh chóng từ Action Center của Windows 10.

Bạn có thể nhanh chóng kích hoạt và vô hiệu hóa Focus Assist từ Action Center. Biểu tượng cài đặt cho Focus Assist trong Action Center là một biểu tượng được sử dụng cho Quiet Hours.