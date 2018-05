Không còn khuyến mại 50%, nhà mạng tung "chiêu bài" mới

(Dân Việt) Dù giá trị khuyến mại thẻ nạp đã bị siết về mức tối đa 20% nhưng nhà mạng vẫn có cách để giúp người dùng tối ưu chi phí sử dụng.

Kể từ ngày 1/3/2018, các thuê bao di động trả trước đã không còn nhận được các chương trình khuyến mại 50% thẻ nạp, thay vào đó mức tối đa chỉ còn là 20%. Không lâu sau khi quy định nói trên có hiệu lực, các nhà mạng đã tung ra nhiều chương trình bổ sung, như giảm cước chuyển vùng quốc tế với giá cực "sốc", cho phép dùng tài khoản khuyến mại để mua dữ liệu gói (data),... (Ảnh minh họa) Mới đây, nhà mạng VinaPhone còn tuyên bố chính sách tặng toàn bộ 20% giá trị khuyến mại vào tài khoản khuyến mại mà khách hàng có thể sử dụng để liên lạc tới tất cả các mạng trong nước. Trước kia, tài khoản khuyến mại được các nhà mạng chia đôi, một nửa chỉ để liên lạc nội mạng và một nửa còn lại mới có thể liên lạc ngoại mạng. Như vậy, nếu so với khuyến mại 50% thẻ nạp trước đây (25% vào tài khoản liên lạc nội mạng và 25% vào tài khoản liên lạc ngoại mạng) thì nay, với thuê bao thường xuyên dùng tài khoản khuyến mại cho liên lạc ngoại mạng, khuyến mại 20% chỉ bị giảm 5% giá trị khuyến mại. Đây là ưu đãi nhận được nhiều đánh giá tích cực từ thuê bao nhà mạng sau quy định siết giá trị khuyến mại tối đa xuống 20%. Mức ảnh hưởng này thấp hơn nhiều so với mức giảm 30% giá trị nạp đã từng khiến nhiều thuê bao di động lo ngại, đồng thời đảm bảo lợi ích và tính đa năng của tài khoản được tặng trong các ngày khuyến mại. VinaPhone cho biết, chính sách này áp dụng cho tất cả thuê bao trả trước đang hoạt động, ngoại trừ SIM Data ezCom. Song song với cách thức khuyến mại 20% mới mẻ như trên, thuê bao VinaPhone còn có thêm lựa chọn gia tăng tài khoản data khi nạp thẻ trong các ngày thứ 6 hàng tuần. Vào những ngày này, khách hàng sẽ được tặng thêm data theo mệnh giá nạp, cứ 50.000đ được tặng 1GB.

