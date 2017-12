LG tung máy giặt lồng đôi TWINWash thế hệ mới, kết nối Wi-Fi

(Dân Việt) LG TWINWash mới có thiết kế khá tinh tế, và tích hợp cả Wi-Fi cho phép người dùng điều khiển bằng smartphone.

LG Electronics vừa ra mắt bốn mẫu máy giặt lồng đôi TWINWash thế hệ mới. Đây là dòng máy giặt lồng đôi đầu tiên trên thị trường Việt Nam, tạo nên cuộc cách mạng giặt giũ, tối đa hóa công năng và bảo vệ quần áo hiệu quả. Máy giặt TWINWash mới tích hợp Wi-Fi cho phép người dùng điều khiển bằng smartphone Là phiên bản kế tiếp của thế hệ máy giặt lồng đôi TWINWash tiên tiến, các mẫu máy giặt LG TWINWash mới tiếp tục khai phá thiết kế hai lồng độc đáo, giặt sạch cùng lúc các loại quần áo có chất liệu và màu sắc khác nhau trong 2 lồng giặt hoạt động song song. Ngoài việc bảo vệ các loại sợi vải thì theo nhà sản xuất Hàn Quốc thế hệ LG TWINWash mới còn còn giúp người dùng tiết kiệm thời gian đáng kể. Các mẫu máy giặt LG TWINWash mới vẫn sở hữu các tính năng riêng biệt và linh hoạt dành cho các loại quần áo cụ thể, nhưng có khối lượng giặt nhỏ hơn mẫu TWINWash đời đầu. Tùy từng model, lồng giặt trên có khối lượng giặt dao động từ 10,5 kg – 19kg, có thể giặt được cả chăn mền của giường ngủ cỡ lớn (king size) chỉ trong một mẻ giặt, còn lồng giặt dưới có khối lượng giặt từ 2kg - 3,5 kg để giặt những mẻ giặt nhỏ, hoặc đồ chuyên biệt như quần áo trắng, đồ trẻ em, khăn tắm, hoặc các chất liệu mỏng nhẹ cần gìn giữ như tơ, lụa, len… Kích cỡ nhỏ gọn hơn và có nhiều lựa chọn khối lượng giặt đa dạng, ba model mới này phù hợp với nhiều không gian và thiết kế nội thất khác nhau. Máy có hai lồng giặt phía trên, và phía dưới Đặc biệt, hướng theo triết lý thiết kế tối giản “Less is More” của các dòng sản phẩm cao cấp LG, các mẫu máy giặt mới được thiết kế hiện đại, thanh thoát nhằm đem đến cho người dùng một món đồ nội thất tinh tế. LG TWINWash có thêm hai lựa chọn màu là trắng thanh lịch và ghi xám hiện đại, tích hợp bảng điều khiển màn hình LED cảm ứng. LG TWINWash mới còn cung cấp khả năng giặt hơi, giặt nhanh, sấy… Nổi bật là công nghệ giặt hơi nước True Steam giúp làm sạch sâu, cho phép hơi nước nhẹ nhàng thấm sâu vào các sợi vải để khử mùi hôi, loại bỏ 99,9% vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng, làm mềm sợi vải và giảm các nếp nhăn trên áo quần hiệu quả, bảo vệ quần áo luôn như mới. Đi kèm là công nghệ 6 motion - 6 chuyển động mô phỏng thao tác giặt tay một cách chính xác nhất, giúp chăm sóc quần áo nhẹ nhàng, hạn chế tình trạng quần áo xoắn rối, sờn vải. Ba mẫu máy giặt LG TWINWash mới cũng sử dụng động cơ dẫn động trực tiếp Inverter giúp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung và hoạt động bền bỉ theo thời gian. Là một sản phẩm máy giặt thông minh, cả ba mẫu máy giặt LG TWINWash mới đều có tính năng kết nối Wi-Fi, cho phép người dùng dễ dàng kiểm soát và điều khiển thiết bị qua smartphone bất cứ lúc nào, từ bất cứ nơi đâu. Giao diện thông minh SmartThinQ cho phép thiết lập các chế độ giặt, hẹn giờ giặt, thực hiện việc vệ sinh hay kiểm tra trạng thái lồng giặt, kiểm soát chu trình tiêu thụ điện năng và tổng hợp lại kết quả hàng tháng để tiện theo dõi. Được biết, ba model mới sẽ có giá dao động từ 38.8 đến 44.3 triệu đồng. So với mức giá model đầu tiên 58 triệu đồng.

