Liệu Apple có cho phép iPhone 5s cập nhật lên iOS 12?

(Dân Việt) Hệ điều hành mà Apple giới thiệu tại WWDC vào tháng 6 liệu có được cung cấp cho iPhone 5s hay không, là dấu hỏi được nhiều người đặt ra.

Tại Hội nghị phát triển toàn cầu WWDC năm nay, Apple dự kiến sẽ công bố iOS 12 dành cho iPhone, iPad, iPod touch; bên cạnh watchOS 5 cho Apple Watch Series 3, Series 2; tvOS cho Apple TV; và macOS cho tất cả MacBook Pro/Air, iMac và iMac Pro. Sẽ không quá bất ngờ nếu như iPhone 5s không còn được hỗ trợ cập nhật lên iOS 12. Với việc Apple quyết định cắt giảm tính năng quan trọng để ưu tiên cải thiện hiện suất cho iOS 12, câu hỏi đặt ra đó là liệu Apple vẫn sẽ mang nền tảng này đến với iPhone 5s - chiếc smartphone mà công ty ra mắt đầu tiên vào năm 2013? Và nếu có, làm thế nào để người dùng tải iOS 12 lên thiết bị này? Trước tiên, chúng ta hãy xem tất cả lịch sử phần mềm iOS và các thiết bị được hỗ trợ. Tất cả cho thấy Apple sẽ loại bỏ sự hỗ trợ của phiên bản hệ điều hành mới đối với model iPhone lâu đời nhất nhận được hỗ trợ từ phiên bản iOS trước đó. Ví dụ, iOS 10 hỗ trợ iPhone 5 nhưng không còn được hỗ trợ bởi iOS 11. Trước đó iOS 10 ngưng hỗ trợ iPhone 4S, vốn có thể chạy iOS 9. Điều này có nghĩa, iOS 12 sẽ không còn được hỗ trợ cho iPhone 5S nữa, và iOS 11.3 sẽ là bản cập nhật phần mềm cuối cùng mà Apple phát hành cho thiết bị này. Như vậy, nếu muốn trải nghiệm iOS 12, người dùng iPhone 5S chỉ còn cách đến cửa hàng Apple để mua một iPhone mới tương thích với iOS 12, có nghĩa từ iPhone 6 trở về sau. Nếu muốn iOS 12, tốt nhất hãy nâng cấp lên iPhone 6. Trong trường hợp vẫn muốn gắn bó với một iPhone màn hình 4 inch, cách duy nhất mà bạn có thể chọn chính là tìm mua iPhone SE. Chiếc điện thoại này được ra mắt vào năm 2016, tức sau cả đời iPhone 6s vốn ra mắt vào tháng 9/2015, mặc dù cấu hình phần cứng gần như tương đương.

