Nếu muốn camera iPhone “lên đỉnh”, hãy nâng cấp iOS 12

(Dân Việt) Máy ảnh của iPhone của bạn sẽ nhận được một số nâng cấp thú vị nếu đã lên đời iOS 12, giúp ảnh chụp thêm phần hoàn hảo hơn.

Phiên bản mới nhất của hệ điều hành dành cho iPhone và iPad, iOS 12, đã đến với cả những thiết bị cũ như iPhone 5s để người dùng được nâng cấp miễn phí. Hệ điều hành mới bao gồm các bổ sung đáng chú ý như ứng dụng Measure độc lập giống như thước đo ảo, công cụ chống nghiện smartphone, nhóm thông báo và hơn thế nữa. Nhưng thay đổi thú vị nhất lại nằm ở ứng dụng Camera và Photos khi Apple đã thực hiện một số nâng cấp được thiết kế để không chỉ sử dụng ứng dụng Photos dễ dàng và trực quan hơn mà còn cải thiện máy ảnh điện thoại của bạn. Dưới đây là tổng quan về tất cả các tính năng liên quan đến máy ảnh có trong iOS 12. Bắt đầu với chính ứng dụng Camera. Một trong những cải tiến trong iOS 12 là Portrait Lighting, một tính năng camera cho iPhone 8 Plus và các phiên bản sau đó. Apple ra mắt Portrait Lighting năm ngoái trên iPhone X và 8 Plus. Tính năng này cho phép người dùng thêm hiệu ứng vào hình ảnh chụp ở chế độ Portrait dựa vào các kịch bản ánh sáng khác nhau giống như trong một studio. Ban đầu các nhà phê bình không hoàn toàn ấn tượng với Portrait Lighting nên nó ít được sử dụng. Tuy nhiên mọi thứ sẽ được cải thiện sau khi Apple cho biết Camera giờ đây có thể tạo ra mặt nạ khi phát hiện một người trong khung hình, tách biệt người đó ra khỏi phần còn lại của hình ảnh. Với iOS 12, Animoji giờ đây có thể nháy mắt và thè lưỡi ra. Apple cũng bổ sung thêm bốn nhân vật Animoji mới: con ma, con koala, con hổ và T-rex. Apple cũng cải thiện Animoji cho người dùng iPhone X và thêm một vài nhân vật mới. Công ty cũng đã giới thiệu Memoji, nơi các avatar có thể tùy biến giống như bạn hơn. Nó có thể tự làm việc trong iMessage hoặc được sử dụng trong các cuộc trò chuyện nhóm FaceTime. Tuy nhiên Memoji chỉ khả dụng cho iPhone X trở lên. Nó là một dạng avatar tùy biến hoạt động tương tự Animoji. Trong iOS 11, máy ảnh điện thoại của bạn có thể tự động phát hiện mã QR, gửi cho bạn thông báo khi nó xác định trang web chính xác. Với iOS 12, tính năng quét mã QR đã được cải thiện, làm nổi bật các mã bên trong khung hình giúp chúng dễ quét hơn. Tính năng quét mã QR đã được cải thiện trong iOS 12. Nếu điện thoại có chip A9 trở lên, bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh RAW trên iPhone hoặc iPad của mình, một lựa chọn hữu dụng cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Apple cũng nói rằng việc nhập ảnh và video vào thiết bị từ một máy ảnh chuyên nghiệp trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Apple đã thực hiện một số cải tiến cho ứng dụng Photos trong iOS 12. Ứng dụng hiện được cá nhân hóa hơn, bắt đầu bằng tab “For You” chứa những kỷ niệm của bạn (được sắp xếp bởi Apple dựa trên những hình ảnh trong thư viện của bạn), bất kỳ hoạt động chia sẻ album nào và những gì Apple nghĩ là một số ảnh đẹp nhất từ ​​thư viện của bạn. For You là một sự bổ sung hữu ích cho ứng dụng Photos của iOS 12. Tab For You cũng sẽ hiển thị cho bạn các ảnh nổi bật và “đề xuất hiệu quả” nhằm đưa ra các đề xuất chỉnh sửa để ảnh tốt hơn. Những thay đổi cá nhân hóa này làm cho ứng dụng Photos giống với Google Photos nhiều hơn. Ứng dụng Photos có thể đề xuất chia sẻ ảnh và video với những người trong đó. Nếu bạn chụp ảnh khi đi cùng một nhóm bạn, iPhone có thể phát hiện khuôn mặt và bắt đầu đề xuất bạn chia sẻ chúng với những người bạn đó. Và nếu một người bạn gửi ảnh cho bạn, điện thoại của bạn cũng có thể tìm kiếm ảnh từ cùng một sự kiện và hỏi xem bạn có muốn chia sẻ những bức ảnh đó hay không. Chức năng tìm kiếm bên trong ứng dụng Photos hoạt động hiệu quả hơn. Cuối cùng Apple đã cải thiện chức năng tìm kiếm bên trong ứng dụng Photos. Giờ đây, bạn có thể tìm kiếm các sự kiện hoặc địa điểm bên trong ứng dụng hoặc nhập nhiều cụm từ tìm kiếm cùng một lúc. Apple cũng sẽ cung cấp các đề xuất thông minh bật lên khi bạn nhập truy vấn tìm kiếm của mình.

