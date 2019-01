Ngất lịm với đồng hồ Louis Vuitton Tambour Horizon sang chảnh giá 70 triệu đồng

(Dân Việt) Giờ đây, Apple Watch không phải là chiếc đồng hồ thông minh đắt nhất, nhiều nhãn hàng sang chảnh đã thể hiện đẳng cấp của mình trên smartwatch.

Sắp tới, phiên bản đồng hồ đeo tay của Louis Vuitton - Tambour Horizon 2019 sẽ được ra mắt với giá ước tính 3.000 USD (tương đương 69,76 triệu đồng), chạy bộ vi xử lý Snapdragon Wear 3100 thay thế cho Snapdragon Wear 2100 (2016) cũ. Ngoài ra, màn hình trên đồng hồ sẽ có nhiều cải tiến, có độ phân giải cao hơn so với phiên bản trước.

Louis Vuitton Tambour Horizon 2019 sẽ đẹp long lanh như thế này.

Hình ảnh thiết kế cho thấy mặt đồng hồ sẽ bao gồm một vòng 24 giờ với chỉ báo ngày/ đêm, hiển thị nhiệt độ môi trường xung quanh. Đồng hồ cũng toát lên vẻ đẹp tinh xảo và sang trọng với phiên bản gốm trắng.

Hiện tại, các chi tiết kỹ thuật và thông số kỹ thuật của Louis Vuitton Tambour Horizon vẫn còn rất mơ hồ và chưa công ty vẫn chưa hé lộ thêm thông tin cụ thể nào về giá cả hoặc ngày công bố. Tất nhiên, những tín đồ thời trang không quan tâm vào điều này, họ chỉ chú ý vào thương hiệu và thiết kế xa hoa đi kèm của nó.

Thiết kế của đồng hồ Louis Vuitton Tambour Horizon 2017.

Trước đó, đồng hồ Louis Vuitton Tambour Horizon thế hệ đầu tiên (2017) đã được đánh giá cao trong hạng mục “Smartwatch of the Year” của giải thưởng Wareable Tech Awards 2017, là lựa chọn tiềm năng Highly Commended. Do đó, phiên bản thứ 2 đang được rất nhiều chuyên gia công nghệ và thời trang đón chờ.