Nghi vấn CEO Intel bán tháo cổ phiếu kiếm hàng chục triệu đôla

(Dân Việt) CEO Intel Brian Krzanich đã bán khoảng 24 triệu USD giá trị cổ phiếu của ông tại công ty cách đây hơn 1 tháng, điều này tạo ra rất nhiều nghi vấn, đặc biệt sau khi lỗ hổng bộ xử lý Intel được phát hiện.

Mặc dù các CEO công nghệ thường có xu hướng bán giá trị cổ phiếu tại công ty trong quá trình làm việc, chẳng hạn Tim Cook đã bán 43 triệu USD cổ phiếu Apple trong tháng Tám vừa qua nhưng thời điểm Kzranich bán cổ phiếu rất được chú ý trong khoảng thời gian gần đây. CEO Intel đã kiếm được khoảng 24 triệu USD tiền bán cổ phiếu vào tháng 11 năm ngoái. Như đã biết, câu chuyện lớn nhất trong giới công nghệ tuần vừa qua liên quan đến việc các nhà nghiên cứu bảo mật từ Google Project Zero phát hiện ra một loạt lỗ hổng mới có ảnh hưởng đến mọi bộ xử lý Intel bán ra trong vòng 1 thập kỷ qua. Khi được khai thác đúng cách, các lỗ hổng có thể cho phép một tác nhân độc hại truy cập dữ liệu nhạy cảm của người dùng lưu trữ trong bộ nhớ được bảo vệ, mặc dù Intel ghi nhận rằng dữ liệu nhạy cảm không thể sửa đổi hoặc xóa. Quan trọng hơn, Google đã thông báo đến Intel về lỗ hổng trong tháng 6/2017 khiến cho một số người đặt câu hỏi về động cơ đằng sau việc bán cổ phần của Kzranich vào tháng 11 vừa qua. Trên thực tế, giá trị 24 triệu USD mà Kzranich bán ra tương đương khoảng 250.000 cổ phiếu, một con số tối thiểu so với những gì mà ông nhận được dựa vào hợp đồng với Intel. Công ty dĩ nhiên cho rằng việc Kzranich bán cổ phần Intel của ông là một phần trong kế hoạch bán cổ phần ban đầu. Bộ xử lý Intel gặp lỗ hổng bảo mật vô cùng quan trọng gây chú ý trong thời gian gần đây. Phát ngôn viên Intel cho biết: “Việc bán lại cổ phiếu của Brian không liên quan gì”. Đồng thời, vị phát ngôn viên này cũng thêm rằng Kzranich vẫn nắm giữ cổ phần theo định hướng của công ty. Là một phần trong đợt bán hàng vào tháng 11, ông Kraznich đã bán một lượng cổ phiếu ở mức 44,05 USD và một mảng cổ phiếu khác với giá 44,55 USD. Kể từ khi lỗ hổng bảo mật được công bố, cổ phiếu của Intel hiện đang giao dịch ở mức 44,74 USD.

