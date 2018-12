Người Việt quan tâm điều gì trong sáng ngày cuối cùng của năm 2018?

(Dân Việt) Trong hơn 10.000 lượt tìm kiếm liên quan từ khóa New Year's Eve, người dùng internet Việt Nam quan tâm nhất tới tòa nhà Bitexco Tower.

Chỉ còn ít giờ nữa thôi, năm 2018 sẽ trôi qua và hàng tỉ người trên khắp thế giới sẽ chào đón năm mới 2019. Ngay lúc này, buổi sáng ngày cuối cùng của năm 2018, rất nhiều nội dung, sự kiện đang thu hút sự quan tâm của người dùng internet tại Việt Nam.

Happy New Year 2019.

Theo thống kê của Google, tính tới 10h sáng ngày 31/12/2018, từ khóa New Year's Eva đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày 31/12/2018. Trong hơn 10.000 lượt tìm kiếm liên quan từ khóa nói trên, người dùng internet Việt Nam quan tâm nhất tới tòa nhà Bitexco Tower - một trong những nơi tổ chức lễ đếm lùi (countdown) thời khắc giao thừa tại TP.HCM.

Ở phương Tây, đêm giao thừa (New Year's Eve) còn được gọi là ngày của năm cũ hoặc ngày Saint Sylvester ở nhiều quốc gia. Theo lịch Gregorian, New year's Eve là ngày cuối cùng của năm, tức ngày 31/12, là ngày thứ bảy của Christmastide. Ở nhiều quốc gia, đêm giao thừa được tổ chức vào các buổi họp mặt xã hội buổi tối, nơi nhiều người nhảy múa, ăn, uống đồ uống có cồn và xem hoặc bắn pháo hoa nhẹ để đánh dấu năm mới. Một số Kitô hữu tham dự một buổi lễ qua đến giao thừa. Các lễ kỷ niệm thường diễn ra vào nửa đêm qua vào ngày đầu năm mới (New Year's Day), ngày 1 tháng 1.

Tiếp theo, người Việt tỏ ra rất quan tâm tới đội bóng Man City khi đội này vừa hạ Southampton với tỉ số 3 - 1, sẵn sàng tiếp đấu Liverpool. Cụ thể, tại vòng 20 Premier League, Man City hành quân đến sân của Southampton với mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm để thu hẹp khoảng cách với Liverpool. Đội bóng của Pep Guardiola tràn lên phần sân đối thủ sau tiếng còi khai cuộc và chỉ mất 10 phút để ghi bàn mở tỉ số.

Có bàn dẫn trước từ khá sớm, Man City bất ngờ giảm nhịp độ trận đấu. Southampton chớp cơ hội vùng lên và có bàn gỡ hòa ở phút 37 sau sai lầm của Zinchenko. Bàn thua chóng vánh như chạm vào tự ái của Man City khiến họ một lần nữa dồn lên tấn công và không mất nhiều thời gian để vươn lên dẫn trước. Phút 45, James Ward Prowse lóng ngóng phản lưới sau đường căng ngang của Sterling. Phút bù giờ thứ 3, Aguero nâng tỷ số lên 3-1 sau quả tạt chuẩn xác của Zinchenko, ấn định tỉ số 3 - 1 cho Man City.

Cũng liên quan tới năm mới 2019, vị trí thứ 3, thứ 4 và thứ 6 trên bảng xếp hạng là các từ khóa "Countdown 2019 Hà Nội", "cuối năm 2018". Trong khi đó, vị trí thứ 5 và thứ 7 lần lượt là từ khóa "Lee Sun Bin" và "XSKG 30/12".