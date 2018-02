Nhà mạng bắt đầu tung chiêu "độc" thời hậu khuyến mại "khủng"

(Dân Việt) Khi nạp thẻ cào từ ngày 1/3 trở đi, các thuê bao di động trả trước sẽ được khuyến mại tối đa 20% mà thôi.

Với việc cung cấp dịch vụ truy cập dữ liệu (data) miễn phí và không giới hạn có tên “thánh SIM”, nhà mạng Vietnamobile đã tạo ra cuộc cách mạng trên thị trường di động. Theo số liệu mới công bố, đã có hơn 1 triệu "thánh SIM" được bán ra thị trường chỉ sau 1 tháng ra mắt.

Thuê bao di động trả trước sẽ chỉ còn nhận được khuyến mại thẻ cào tối đa là 20%.

“Thánh SIM” giúp người dùng có thể truy cập dữ liệu mạng di động bất cứ khi nào và bất cứ đâu. Tất cả những gì khách hàng cần làm để hưởng ưu đãi không tưởng này là chỉ cần nạp thẻ từ 20.000 đồng/tháng. Sau khi nạp thẻ, khách hàng vẫn có thể sử dụng số tiền nạp thẻ này cho các dịch vụ di động khác như gọi, tin nhắn, dịch vụ giá trị gia tăng... Siêu phẩm "Thánh SIM" đã trở thành hiện tượng bởi dữ liệu di động miễn phí không giới hạn.

Sau sự thành công của “thánh SIM”, Vietnamobile đã trình làng thêm dịch vụ mới cho phép người dùng tự do lựa chọn số điện thoại yêu thích. Với dịch vụ này, người dùng có thể tự do lựa chọn số điện thoại mang nhiều ý nghĩa, chẳng hạn số điện thoại đôi, ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm hay những con số may mắn khác.

Chương trình nói trên chỉ là một trong nhiều chương trình mà các nhà mạng đang triển khai nhằm hỗ trợ khách hàng của mình, đặc biệt khi chương trình khuyến mại thẻ nạp cho thuê bao di động trả trước sắp không vượt quá 20%. Chẳng hạn, VinaPhone đã công bố chương trình cho phép mua dữ liệu gói bằng tài khoản khuyến mại; còn MobiFone thì tuyên bố các chính sách cực "sốc" liên quan chức năng truy cập data ở nước ngoài,...

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành Thông tư 47/2017, nêu rõ tổng giá trị tối đa của dịch vụ, hàng hóa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động; hàng hóa viễn thông chuyên dùng đối với dịch vụ thông tin di động, phải đảm bảo không vượt quá 20% (đối với thuê bao trả trước) và không vượt quá 50% (đối với thuê bao trả sau). Quy định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/3/2018.