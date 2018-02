Những rủi ro khó lường khi chia tay người yêu thời @

(Dân Việt)

Với việc tài khoản trực tuyến và thiết bị kết nối đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, rất khó để những người yêu nhau có thể xác định được ranh giới của sự riêng tư cá nhân. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu họ chia tay?

Theo một nghiên cứu toàn cầu của Kaspersky Lab và Toluna, 21% người dùng đã từng theo dõi người yêu cũ thông qua các tài khoản trực tuyến mà họ từng truy cập vào với động lực trả thù. Đây chỉ là sự bắt đầu của các rủi ro sau khi chia tay người yêu.

Sự riêng tư có thể bị ảnh hưởng sau khi chia tay người yêu.

Theo Kaspersky Lab, sự riêng tư đang trở thành một khái niệm ngày càng trở nên lỏng lẻo trong một thế giới số, và các mối quan hệ không phải là ngoại lệ. Ví dụ: 70% các cặp đôi chia sẻ mật khẩu, mã PIN hoặc dấu vân tay để truy cập thiết bị cá nhân của họ và 26% lưu trữ một số dữ liệu thân mật trên thiết bị của đối phương: Các tin nhắn (14%), hình ảnh riêng tư (12%), các đoạn video (11%). Ngoài ra, mọi người giữ dữ liệu nhạy cảm trong tài khoản và thiết bị mà họ chia sẻ với người yêu - ví dụ thông tin tài chính (11%) hoặc dữ liệu liên quan đến công việc (11%).

Điều này không có vấn đề gì khi họ vẫn đang hạnh phúc và các dữ liệu vẫn an toàn, nhưng rõ ràng sẽ có vấn đề nếu họ chia tay. Với những người đã có kinh nghiệm chia tay người yêu, 12% trong số họ đã chia sẻ hoặc muốn chia sẻ công khai các thông tin riêng tư của người yêu cũ như là một hành động trả thù, và 21% đã theo dõi người yêu cũ thông qua các tài khoản trực tuyến mà họ đã từng truy cập. Cũng có những khả năng ảnh hưởng tài chính khi mà 10% người thừa nhận là đã xài tiền của người yêu cũ mua sắm trực tuyến.

Thú vị là, có một số điểm khác nhau đáng chú ý về giới tính, đàn ông thường có khả năng cao hơn so với phụ nữ trong việc chia sẻ công khai thông tin cá nhân của người yêu cũ như một cách trả thù (17% so với 7%), và sử dụng các thông tin này vì lợi ích riêng của mình (17% so với 8%). Ngược lại, phụ nữ sẵn sàng hơn so với đàn ông trong việc xoá hết thông tin cá nhân của người yêu cũ trên các thiết bị của mình (55% so với 49%), và xoá hết hình ảnh hoặc video sau khi chia tay (56% so với 48%)

Tuy nhiên, phụ nữ lại thiên về các hành động lén lút với 33% người thừa nhận mình đã theo dõi người yêu cũ trên các mạng xã hội so với 28% đối với đàn ông.

Ông Andrei Mochola, trưởng phòng kinh doanh tiêu dùng tại Kaspersky Lab cho biết: “Thế giới số giúp các cặp đôi dễ dàng kết nối với nhau, nhưng cũng có thể đem đến những rủi ro cho sự riêng tư nếu họ chia tay. Với tỉ lệ lớn các cá nhân sẵn sàng lạm dụng những dữ liệu thân mật với người yêu cũ, người dùng nên cẩn thận khi chia sẻ bất cứ thứ gì riêng tư và biết chính xác nó được lưu trữ ở đâu.”

Nhưng một cuộc chia tay không phải lúc nào cũng có thể ảnh hưởng đến sự riêng tư của bạn. Người dùng nên đảm bảo là mình đã đổi mật khẩu của những tài khoản mà người yêu cũ có thể truy cập, chẳng hạn sử dụng một trình quản lý mật khẩu để giúp tạo mật khẩu mạnh và lưu trữ chúng an toàn.