Nintendo đã bán được 4 triệu SNES Classic trên toàn thế giới

(Dân Việt) SNES Classis trở thành một trong những sản phẩm hấp dẫn của kỳ mua sắm cuối năm vừa qua.

Trogn thông báo thu nhập mới nhất đến từ Nintendo, hãng sản xuất game này đã cung cấp những cái nhìn khá lạc quan về doanh thu đến từ thiết bị chơi game SNES Classic khi đạt doanh số lên đến 4 triệu chiếc trên toàn thế giới. Chiếc máy chơi game SNES Classic tiếp tục mang về thành công cho Nintendo. Điều này có nghĩa doanh số dành cho SNES Classic bao gồm tất cả các biến thể của thiết bị chơi game này, bao gồm cả Super Famicom Classic ở Nhật Bản. SNES Classic là phiên bản kế nhiệm của NES Classic vốn đã mang lại thành công vang dội, vì vậy sự thành công mới của SNES Classic có thể khiến Nintendo cân nhắc lại việc khai tử nó sớm. SNES Classic được cài đặt sẵn với 21 trò chơi, trong đó bao gồm trò chơi kinh điển như The Legend of Zelda: A Link to the Past, Earthbound, Super Metroid, và Star Fox 2 - một trò chơi trước đây chưa được phát hành. Ngoài ra nó cũng đi kèm hai bộ điều khiển, trái với NES Classic. Tất cả khiến SNES Classis trở thành một sự lựa chọn hấp dẫn đóng góp lớn vào doanh thu của công ty. Một yếu tố khác chắc chắn sẽ giúp cho Nintendo thu lợi lớn từ SNES Classic đó là nó được phát triển dựa trên thành phần cứng của NES Classic, điều này giúp giảm chi phí phát triển và công ty có thể lên kế hoạch sản xuất ngay từ đầu.

