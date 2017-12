Phát hiện mới về thiên thạch vừa bay qua Trái Đất trước Giáng Sinh

(Dân Việt) Đó là những phát hiện mới liên quan tới tiểu hành tinh 3200 Phaethon.

Một tiểu hành tinh vừa ghé thăm Trái Đất vào ngày 16/12, tức chỉ hơn một tuần trước lễ Giáng Sinh. Tiểu hành tinh này tên là 3200 Phaethon, được đặt theo tên một vị thần trong truyền thuyết của người Hy Lạp. Nó đã vượt qua Trái Đất ở khoảng cách 6,5 triệu dặm (gần 10,5 triệu Km), xa hơn 27 lần so với khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng. Những hình ảnh thực tế của tiểu hành tinh 3200 Phaethon được chụp bởi các nhà thiên văn học tại Đài quan sát Arecibo vào ngày 17/12. Ảnh động của 3200 Phaethon. Ban đầu, các nhà khoa học (trong đó có Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ - NASA) nhận định 3200 Phaethon có đường kính khoảng 3 dặm (hơn 4,8Km). Tuy nhiên, sau khi các nhà thiên văn học tại đài quan sát Arecibo ở Puerto Rico (hệ thống radar thiên văn hoành tráng nhất thế giới - Mirror cho biết) chụp những bức ảnh độ phân giải cao về hành tinh này, thì họ khẳng định nó có đường kính lớn hơn ít nhất 0,6 dặm (gần 1Km) so với suy nghĩ trước kia, tức khoảng 3,6 dặm (5,8Km). Họ cũng tiết lộ, tiểu hành tinh này có hình quả bóng và có những lỗ sâu hàng trăm mét gần "đường xích đạo" của nó. "Các vùng tối có thể là miệng núi lửa hoặc một kiểu địa hình nào đó mà radar ở Trái Đất không thể thấy được", các nhà khoa học đặt giả thuyết. Được phát hiện lần đầu vào tháng 12/2007, 3200 Phaetho là một nhân tố trong trận mưa sao băng Geminids đã diễn ra từ tối 13/12 năm nay. Tuy nhiên, các nhà khoa học chưa thể khẳng định 3200 Phaethon có phải là sao chổi hay không, bởi chưa xác định được thành phần của nó. Trong khi tiểu hành tinh được tạo thành từ kim loại và vật liệu đá, thì sao chổi được tạo thành từ đá và bụi.

