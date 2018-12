Ra mắt giải pháp in màu khổ lớn toàn diện từ máy in KIP

(Dân Việt) Ngày 20.12.2018 vừa qua công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phú Sơn, đơn vị phân phối độc quyền của KIP tại Việt Nam đã cho ra mắt hai thế hệ máy in màu khổ lớn. Đây là hai thế hệ máy in KIP màu công nghệ laser đầu tiên tại Việt Nam.

Trong buổi triển lãm, Phú Sơn đơn vị chuyên bán và cho thuê máy photocopy, máy in đã giới thiệu đến khách hàng dòng máy in KIP Colour Series 800 và KIP Colour Series 900. Những dòng máy in này đều là những sản phẩm công nghệ đột phá mới nhất của thương hiệu hàng đầu thế giới KIP được thiết kế tập trung cho phân khúc doanh nghiệp và xưởng in. Hiện nay tại Việt Nam, nhu cầu in ấn tập trung lớn tại các doanh nghiệp, các xưởng in cũng phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp nhất là các công ty vừa và nhỏ.

Hai dòng máy in Laser màu khổ lớn KIP được thiết kế với những tính năng nổi bật về chất lượng bản in, khả năng in khổ lớn, tốc độ nhanh, làm việc ổn định, tự động mang đến giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp và xưởng in.

Cụ thể hơn, các dòng máy in này tập trung vào phân khúc khách hàng đa dạng. Trong đó, máy in KIP 800 được thiết kế dành cho văn phòng, doanh nghiệp vừa và nhỏ hay các đội nhóm cần sử dụng máy in khối lượng lớn với thiết kế nhỏ gọn, thông minh. Còn thế hệ máy in KIP 900 lại được thiết kế dành riêng cho xưởng in với tốc độ in khủng.

Ứng dụng đa dạng của máy in KIP 800, KIP 900

Dòng máy in Colour Series KIP 800, KIP 900 được trang bị khay mực in lớn với loại mực được dùng là mực khô CMYK cho phép chất lượng in hoàn hảo, không lem nhòe, thấm nước, không phai màu trước ánh nắng mặt trời. Mực khô CMYK cùng công nghệ in laser hiện đại nhất mang lại cho người sử dụng những bản in có màu sắc chân thực đến sống động, nét căng trong từng chi tiết và bền bỉ với thời gian. Chính vì những ưu điểm này mà những dòng máy in này được ứng dụng đa dạng để về áp phích, in màu các bản vẽ, tranh ảnh, biểu đồ... trên giấy mà không cần bất kỳ công nghệ tráng phủ nào.

Hơn thế, các dòng máy này còn mang đến chất lượng tuyệt vời trong ứng dụng làm biển quảng cáo ngoài trời với hình ảnh sống động, màu sắc sáng, rõ mà không lo sợ tác động của nắng mưa. KIP mang đến cho người sử dụng giải pháp in ấn khổ lớn toàn diện đáp ứng đúng với kỳ vọng của rất nhiều khách hàng Việt Nam.

Sử dụng đơn giản với thiết kế thông minh

Không những cho chất lượng toàn diện, thế hệ máy in KIP này còn được thiết kế một cách thông minh, tích hợp nhiều tính năng giúp tối ưu hóa thời gian và không gian sử dụng.

Quy trình làm việc của hệ thống cung cấp khả năng kiểm soát in mạnh mẽ cho mọi môi trường sản xuất từ một loạt các ứng dụng gửi bản in, in trên đám mây, scan và copy, đa dạng loại bản in và được tích hợp đầy đủ hệ thống đỡ giấy và gập giấy tự động (chọn thêm).

Phân khúc khách hàng mà KIP hướng đến không chỉ những nhà in ấn chuyên nghiệp mà cả đối tượng nhân viên văn phòng, nhân viên thiết kế, đồ họa CHính vì vậy các dòng máy in mà Phú Sơn ra mắt lần này đều được thiết kế với hệ điều khiển trực quan, tất cả các tính năng và chức năng của hệ thống đều nằm trong tầm tay bạn bằng cách sử dụng điều hướng màn hình cảm ứng trực quan để tự động sao chép, scan và in với thao tác chạm đơn giản.

Với các thao tác đơn giản, người dùng không cần được đào tạo kỹ năng bài bản mà có thể sử dụng máy in màu KIP một cách hiệu quả cho việc in ấn theo nhu cầu.

Đến với máy in KIP là đến với một giải pháp in ấn màu khổ lớn với công nghệ đột phá giúp bạn thỏa sức sáng tạo cung cấp giá trị hình ảnh đỉnh nhất, hoàn thiện nhất.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm bạn có thể tham khảo tại http://pskip.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ tốt nhất:

Showroom KIP - Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Sơn

Địa chỉ: Biệt thự 10 - TT2A, KĐT Thành phố Giao Lưu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 083.5335.999 - 083.5435.999