Samsung ra mắt Chromebook Plus V2 cực tiện lợi, giá 14 triệu đồng

(Dân Việt) Nếu không muốn trả giá cao cho MacBook mà vẫn muốn sở hữu một thiết bị nhỏ gọn để hoàn thành công việc, Chromebook Plus V2 là sản phẩm dành cho bạn.

Vào ngày 12/10 vừa qua, Samsung mới ra thông báo sẽ ra mắt phiên bản mới của Samsung Chromebook Plus V2, có khả năng kết nối LTE. Về cơ bản, thiết bị sẽ giống như phiên bản hiện tại – một chiếc máy tính 2 trong 1 hoàn hảo nhưng có thêm khả năng kết nối. Chromebook Plus sắp có sản phẩm mới với khả năng kết nối LTE tiện dụng. Sản phẩm sẽ chính thức “lên kệ” từ ngày 02/11 với giá 599,99 USD (khoảng 13,9 triệu đồng) trên trang web chính thức Samsung.com và các cửa hàng Best Buy và Verizon. Ưu điểm của máy là có hệ điều hành nhẹ và thời lượng pin tuyệt vời, là thiết bị hoàn hảo để kết nối radio LTE. Không những vậy, số lượng ứng dụng Android cũng đang ngày càng được tối ưu hóa cho Chrome OS, (và) bản cập nhật này sẽ là một bước tiến lớn cho Chromebook nói chung. Trong một bài đăng trên blog Samsung, giám đốc điều hành Samsung Electronics America - Alanna Cotton cho hay công ty thấy nhu cầu về Chrome OS vẫn tiếp tục tăng. Cùng với đó, thiết bị của công ty đặc biệt hoàn hảo cho người tiêu dùng muốn có một sản phẩm luôn được kết nối và không muốn phải “săn” Wi-Fi gần đó. Với Chromebook Plus V2, người tiêu dùng sẽ được trải nghiệm một chiếc máy tính xách tay khởi động nhanh nhất, có tính năng chống vi-rút và bảo vệ các ứng dụng và dịch vụ dựa trên web mà họ muốn. Chromebook Plus V2 có nhiều tính năng đáng mơ ước. Vị lãnh đạo này còn cho biết thêm, công nghệ tạo ra sự đổi mới này của Chromebook Plus V2 đến từ Samsung cùng với cả Google và Intel. Ông Josh Newman, người đứng đầu mảng máy tính di động của Intel Client Computing Group cho biết: “Người dùng thường yêu cầu các thiết bị luôn phải đảm bảo hiệu suất công việc liên tục. Thiết bị LTE Plus V2 LTE mới của Samsung đã đáp ứng được kỳ vọng này với phong cách thiết kế tinh tế, hệ điều hành yêu thích của Google cùng bộ vi xử lý Intel và kết nối Intel LTE.” Ngoài việc thêm khả năng kết nối LTE, chiếc Chromebook mới vẫn được thừa hưởng các tính năng quen thuộc của “người tiền nhiệm” : bút cảm ứng, có đầy đủ camera trước và sau, trọng lượng nhẹ, mang lại cảm giác cao cấp. Trước đó, khi ra mắt chiếc Chromebook cũ, Samsung đã hứa hẹn dòng Chromebook năm nay của hãng sẽ “đặt ra một tiêu chuẩn mới” với bộ nhớ RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB và trọng lượng ít hơn 3 pound (khoảng 1,36kg). Giờ đây, ông trùm công nghệ Hàn Quốc lại nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Với Samsung Chromebook Plus V2 LTE, chúng tôi đang đưa ra thị trường một thiết bị cao cấp với mức giá phải chăng. Rõ ràng, đó là cách giúp người tiêu dùng làm những việc mà họ không thể làm trước đây - kết nối các thiết bị quan trọng, chẳng hạn như Chromebook, mọi lúc mọi nơi. ”

