Startup Trung Quốc ra mắt dịch vụ "nhậu thuê" theo mô hình của Uber

(Dân Việt) Đó là một ứng dụng cho phép kết nối giữa người cần giúp đỡ và người muốn "đóng thế vai".

Một ứng dụng có tên eDaihe (tạm dịch: uống thay) vừa được công ty eDaijia ra mắt tại Trung Quốc, để giúp người dùng cầu cứu người khác uống bia rượu thay. Tất nhiên, người thay thế phải có khả năng uống một lượng bia rượu đủ cho đối tác của bạn phải chấp nhận.

Dịch vụ uống thay này hoạt động theo hình thức kết nối như Uber, được cung cấp ở 36 thành phố ở Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu. Giá dịch vụ được xác định thông qua các cuộc đàm phán dân sự giữa người dùng ứng dụng và người thay thế người uống rượu.

Được biết, đã có hơn 100.000 người đăng ký sử dụng ứng dụng trong 24 giờ đầu tiên. Trong đó, những người đăng ký để "đóng thế vai" phải khai báo hồ sơ có tên, giới tính, địa chỉ và số lượng bia rượu có thể uống.

Được thành lập năm 2011, eDaijia nổi tiếng khi giới thiệu ứng dụng tìm người lái xe giúp khi say xỉn. Số liệu của eDaijia cho thấy hiện công ty này có hơn 200.000 tài xế toàn thời gian lẫn bán thời gian phục vụ khắp 331 thành phố. Trong năm 2016, có hơn 253 triệu lượt đặt tài xế, trong đó 97,8% trường hợp là do đã say xỉn.