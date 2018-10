Sử dụng thiết bị công nghệ ra sao để có giấc ngủ ngon?

(Dân Việt) Nếu biết cách vận dụng các thiết bị công nghệ trong nhà một cách hợp lý sẽ cho bạn một giấc ngủ chất lượng.

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng công nghệ đang phá hủy giấc ngủ của con người theo nhiều cách khác nhau, nhưng bạn sẽ tránh được điều đó nếu áp dụng các quy tắc dưới đây. Giảm độ sáng màn hình khi mặt trời lặn Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện tử mà mọi người thường nhìn vào mỗi ngày sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Đó là ánh sáng mà nhiều thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, máy tính bảng hay TV phát ra, khiến não bộ tưởng rằng thời gian hiện tại là ban ngày, gây tác động xấu tới nhịp sinh học của mỗi người. Night Shift là tính năng hữu ích trên iOS giúp giảm ánh sáng xanh phát ra từ màn hình. Chính vì vậy bạn nên áp dụng thiết lập bộ lọc ánh sáng xanh trên các thiết bị cá nhân, chẳng hạn như chế độ ban đêm của Android và iOS, do sử dụng các tông màu ấm hơn phát ra từ màn hình điện thoại. Điều tương tự cũng được áp dụng với các thiết bị thông minh khác nếu có, hoặc giảm độ sáng trên các thiết bị. Sử dụng nhạc, âm thanh trắng Thay vì giải trí với những video hay chơi game, bạn hãy bật các bản nhạc nhẹ hoặc nghe radio để có thời gian thư giãn nghỉ ngơi, lúc này giấc ngủ sẽ được ngon hơn. Trong khi đó âm thanh trắng (White Noise) là dạng âm thanh tạo ra bằng cách kết hợp nhiều âm với tần số khác nhau lại nhằm mục đích phục vụ cuộc sống. Những chiếc loa thông minh hiện nay được lập trình sẵn với rất nhiều loại âm thanh trắng, bao gồm tiếng thiên nhiên, thành thị, mưa rơi hay các âm nhẹ nhàng…để bạn có thể chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng hãy nhớ hẹn giờ để nó tắt sau một khoảng thời gian phù hợp. Đặt điện thoại xa với giường ngủ Nhiều người có thói quen hẹn giờ bằng điện thoại để thức dậy vào mỗi buổi sáng, nhưng điều này là không tốt bởi nó sẽ khiến nhiều người bị phiền toái bởi các hoạt động trên điện thoại trong quá trình ngủ. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng loa thông minh để thực hiện nhiệm vụ báo thức thay vì dựa vào điện thoại. Sử dụng thiết bị điện tử như điện thoại trước khi ngủ là thói quen nên tránh. Kiểm soát chất lượng giấc ngủ Với thiết bị công nghệ hiện nay bạn không chỉ biết được mình đã ngủ bao lâu đêm qua, mà còn biết giấc ngủ sâu hay nông ra sao để theo dõi và lưu lại. Các thiết bị đeo tay thông minh cũng có cảm biến đo nhịp tim, hãy đeo nó trước khi ngủ để nó theo dõi hoạt động ngủ qua đêm của bạn ra sao. Điều chỉnh nhiệt độ phòng tự động, thiết bị điều chỉnh độ ẩm Thiết bị điều chỉnh nhiệt độ thông minh sẽ cho phép bạn có thể cài lịch để máy hoạt động theo giờ ngủ, giúp điều tiết nhiệt độ trong phòng tránh quá nóng hoặc quá lạnh, từ đó giúp bạn có giấc ngủ thoải mái hơn. Nếu độ ẩm trong căn phòng quá thấp sẽ khiến bạn gặp một số vấn đề mỗi khi thức dậy, chẳng hạn như mũi bị khò khè. Một thiết bị điều chỉnh độ ẩm sẽ giúp đưa thêm hơi nước vào không khí, không chỉ giúp điều chỉnh nhiệt độ phòng cho mát hơn mà còn giúp giữ ẩm cho da và các cơ quan khác khi ngủ. Thức dậy một cách tự nhiên Bạn không nên “ép” mình thoát khỏi giấc ngủ bằng các âm thanh ồn ào với âm lượng lớn, thay vào đó hãy để tỉnh giấc theo cách tự nhiên nhất bằng cách kết hợp đồng hồ báo thức với âm lượng nhẹ, kết hợp bóng đèn thông minh gần giường có thể sáng dần lên khi đến giờ phải thức giấc. Lúc đó bạn sẽ cảm nhận căn phòng sáng dần lên cũng tiếng chuông báo thức nhẹ nhàng. Loa thông minh và đèn thông minh sẽ giúp bạn thức giấc một cách tự nhiên hơn. Tránh ngủ bù, tuân thủ nhịp sinh học Đôi khi bạn phải thức khuya để hoàn thành công việc hay điều tương tự, điều này khiến cơ thể thèm ngủ, dẫn đến các tình trạng ngủ bù đến tận trưa hôm sau, nhưng trong thực tế điều này thật tai hại bởi nó sẽ dễ khiến cơ thể tạo thành phản xạ không theo giờ giấc cố định và rất khó để thay đổi. Theo khuyến cáo, bạn chỉ nên bổ sung 1 hoặc 2 tiếng ngủ mỗi ngày cho tới khi cảm thấy cơ thể trở lại trạng thái bình thường. Tốt nhất hãy đi ngủ sớm hơn thường lệ và dậy trễ hơn một chút. Cơ thể có nhịp sinh học tự nhiên, giúp não bộ hiểu rằng cần thức dậy khi bình minh và nghỉ ngơi khi nào. Bạn không nên xem TV hay dùng điện thoại trước khi đi ngủ vì nó sẽ ảnh hưởng đến nhịp sinh học.

