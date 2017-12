Tại sao ngay cả khi iOS tốt hơn Android thì Windows vẫn tốt hơn MacOS?

(Dân Việt) Khi nhìn vào thế giới công nghệ, bạn sẽ thấy rất nhiều người sẵn sàng đầu tư vào iPhone X hoặc Apple Watch nhưng với máy tính, họ vẫn xem Windows 10 tốt hơn Mac.

Câu hỏi là, tại sao một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ nhau giữa iOS và macOS nhưng vẫn không đủ để thu hút hầu hết mọi người dùng iPhone chạy sang Mac để thay thế cho máy tính Windows? Máy tính Windows vẫn được xem là lựa chọn hoàn hảo hơn so với MacBook Một lý do khá đơn giản để giải thích vấn đề, đó là iOS của Apple vẫn là hệ điều hành smartphone tốt nhất, hữu ích nhất và được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Điện thoại Android có thể thường xuất xưởng với các thông số kỹ thuật cao hơn và tính năng mới mẻ nhưng chúng bị chôn vùi dưới sự quản lý của nhà sản xuất cụ thể, và thường thì bạn không được đảm bảo cập nhật. Đúng là máy Mac và iPhone được liên kết một cách tuyệt vời nhưng cuối cùng điều đó không có nghĩa bạn phải sống phụ thuộc vào hệ điều hành Mac. Bởi lẽ, chính vì sự thất bại trên lĩnh vực smartphone đã khiến Microsoft tập trung rất nhiều vào việc cải tiến Windows 10 trên cả máy tính cá nhân lẫn máy tính bảng, dẫn đến sự phục hưng dành cho Windows, bao gồm hỗ trợ cảm ứng, bút stylus và thậm chí cả thực tế ảo. Nó làm Windows 10 trở nên linh hoạt hơn và hữu ích hơn so với bất kỳ MacBook nào. Mặc dù máy tính Surface của Microsoft vẫn là nơi tốt nhất để trải nghiệm tất cả những lợi ích của Windows 10 nhưng Dell, HP và nhiều nhà sản xuất khác cũng đã theo chân Microsoft để phát hành những thiết bị mới tinh vi hơn. Apple được biết đến là nhà thiết kế thiết bị mỏng và nhẹ, nhưng hệ sinh thái Windows đang khiến khoảng cách này bị phá vỡ. Trang bị Touch Bar nhưng đó chỉ là chiêu bài để Apple che giấu sự yếu kém của MacBook Pro Theo thông tin mới đây, Microsoft thậm chí còn đang có ý định phát hành một máy tính có thể gập lại trông giống như máy tính xách tay chạy Windows 10. Đó là một trong những sự thay đổi kỳ diệu khiến Windows trở nên thú vị ngay bây giờ. Còn với Mac thì sao? Thực sự Apple đang rất trì trệ với Mac. Không có màn hình cảm ứng, ngoại trừ Touch Bar trên MacBook Pro cao cấp mà nhiều người chỉ trích đó chỉ là mánh lới quảng cáo. Sự thay đổi lớn nhất đối với hệ điều hành Mac trong vài năm gần đây là được tích hợp trợ lý ảo Siri - vốn được xem là hữu ích hơn Cortana của Microsoft. Nếu muốn tiếp cận một thiết bị gần giống máy tính hỗ trợ màn hình cảm ứng từ Apple, bạn phải chọn iPad Pro. Nhưng phiên bản iOS của các ứng dụng như Photoshop hoặc Final Cut yếu kém hơn so với trên Windows hoặc Mac. Microsoft hiện đang được xem là người đặt nền móng cho những cải tiến thiết kế máy tính Windows Apple gần đây đã phát hành một iMac Pro cực kỳ mạnh mẽ và cho biết đang phát triển một phiên bản cải tiến của Mac Pro cao cấp vào năm sau, nhưng trừ khi Mac Pro thực sự mang đến một thiết kế lại nổi bật thì nó vẫn tạo cảm giác quá muộn màng. Tất nhiên điều này không có nghĩa máy Mac không được ủng hộ bởi trong nhiều năm qua, máy Mac luôn được xem là máy tính tốt. Vấn đề là, nếu bạn quan tâm đến tương lai của máy tính, nó sẽ là Windows 10 chứ không phải là Mac. Rất có thể trong tương lai, nếu muốn mua máy tính xách tay thương hiệu Apple, họ sẽ chọn iPad Pro thay vì MacBook - mặc dù đó không phải là máy tính thực thụ.

