Thêm một nhà mạng lớn hoàn thành "thay áo" cho tất cả SĐT 11 số

(Dân Việt) Sau 5 đợt chuyển đổi mã mạng thuê bao di động 11 số sang 10 số, nhà mạng này đã chuyển đổi thành công toàn bộ 14 triệu thuê bao 11 số đầu 012x sang đầu số mới 07x.

14 triệu thuê bao MobiFone chính thức “diện áo mới” 07x. Rạng sáng ngày 2/10, đợt chuyển đổi mã mạng cuối cùng của MobiFone đã diễn ra tốt đẹp, hoàn tất chuyển đổi toàn bộ thuê bao đầu số 0128 sang đầu số 078, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật và thông suốt liên lạc cho tất cả thuê bao. Ngay sau thời điểm chuyển đổi thành công, MobiFone đã nhắn tin thông báo tới khách hàng số thuê bao mới của khách hàng. "Tính đến thời điểm hiện tại, MobiFone đã hoàn thành việc chuyển đổi mã mạng thuê bao 11 số sang 10 số đúng tiến độ, đúng lộ trình, không sai sót, đảm bảo thông suốt liên lạc cho khách hàng", MobiFone cho biết. Toàn bộ 14 triệu số thuê bao chuyển đổi từ đầu số cũ 012x sang đầu số mới 07x (chi tiết trong bảng dưới) đều có thể nghe, gọi, nhắn tin, sử dụng dịch vụ data cũng như các dịch vụ gia tăng (nếu có) một cách bình thường, ổn định. Trong thời gian từ ngày 15/9/2018 - 14/11/2018, để hỗ trợ khách hàng, MobiFone áp dụng quay số song song (áp dụng cả hai cách gọi theo đầu số cũ và đầu số mới) đối với toàn bộ các tập thuê bao đã được chuyển đổi từ 11 số sang 10 số. Kết thúc thời gian này, MobiFone sẽ duy trì phát âm thông báo hướng dẫn quay số theo đầu số mới bắt đầu từ ngày 15/11/2018.

