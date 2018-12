Thùng máy cấu hình "khủng" giá 200 triệu nổi bật tại ngày hội công nghệ của Dell

(Dân Việt) Sản phẩm này được thiết kế rất bắt mắt với ánh sáng đủ màu ở 13 chiếc quạt tản nhiệt đi kèm tản nhiệt nước.

Ngày hội Công nghệ thông tin Dell vừa diễn ra tại Sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM) với sự góp mặt của các đại lý và nhãn hàng công nghệ đối tác của Dell như Western Digital, Sandisk, Charme Perfume, Nokia,... Đây là ngày hội công nghệ nằm trong chuỗi hoạt động A Day With Dell, đã diễn ra tại các tỉnh thành Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng trước đó. Thùng máy trị giá 200 triệu đồng tại Ngày hội Công nghệ thông tin Dell. Nước luân chuyển trong hệ thống tản nhiệt nước kết hợp với ánh sáng nhiều màu tạo nên hiệu ứng đẹp mắt. Đáng chú ý tại gian hàng của hãng ổ cứng nổi tiếng Western Digital (WD) có trưng bày một thùng máy cấu hình "khủng", do một cửa hàng tại TP.HCM lắp ráp với trị giá tới 200 triệu đồng. Sản phẩm này được thiết kế rất bắt mắt với ánh sáng đủ màu ở 13 chiếc quạt tản nhiệt đi kèm tản nhiệt nước, một bên khay là kính trong suốt để lộ toàn bộ "nội tạng" bên trong. Về cấu hình, chiếc máy nói trên được trang bị vi xử lý Intel i9-9900K xung nhịp 3.6GHz trên bo mạch chủ Aorus Z390 Xtreme, 32GB RAM (gồm 4 thanh 8GB của Gskill Royal, card màn hình Aorus RTX 2080Ti Xtreme. Máy sử dụng ổ cứng thể rắn SSD dung lượng 500GB, và tất nhiên ổ cứng này là của WB. Dù có giá trị lên tới 200 triệu đồng nhưng đại diện gian hàng trưng bày thùng máy nói trên chia sẻ, đó chưa phải là thùng máy đắt nhất mà họ từng lắp ráp. Trước đó, họ từng lắp ráp một thùng máy với bộ vỏ bằng cây và cấu hình "siêu khủng" từ những linh kiện bán giới hạn, giá trị tới 600 triệu đồng. Tất cả các sản phẩm nói trên đều đã đạt được những giải thưởng cao nhất trong các cuộc thi độ thùng máy do Intel tổ chức trong năm 2018. Thùng máy có bộ vỏ bằng cây trị giá 600 triệu đồng. (Ảnh do đại diện gian hàng cung cấp) Bên cạnh các khu trải nghiệm sản phẩm, sự kiện còn có các khu trưng bày với nhiều hoạt động mini game, các phiên thảo luận (workshop) có nội dung chia sẻ về các ứng công nghệ trong cuộc sống hàng ngày, các phiên giao lưu với những người nổi tiếng. Tại ngày hội này, Dell cũng tổ chức giải đấu game Liên Minh Huyền Thoại trong chuỗi hoạt động Dell Gaming Tournament dành riêng cho cộng đồng thể thao điện tử. Một nữ game thủ đang chơi game tại ngày hội.

Tag: May tinh Dell, cong nghe thong tin, cntt, thong tin cong nghe, ttcn, bao, tin tuc, tin tuc 24h, news, vn, thu thuat, internet, may tinh, thu thuat may tinh, dien thoai, smartphone, dien thoai thong minh, khoa hoc vu tru, kham pha vu tru, san pham moi, thu thuat hay, meo hay, tin cong nghe, cong nghe thong tin moi, tin tuc cong nghe, tin học van phong, tin tức 24h, tin tuc cong nghe