Vừa nghỉ Tết tây xong, dân mạng lại đua nhau tìm lịch nghỉ Tết ta năm 2019

(Dân Việt) Đó là những gì diễn ra trên các công cụ tìm kiếm của Google sáng 2/1/2019.

Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày, sáng 2/1/2019, người lao động trên cả nước đã đi làm trở lại. Ngay buổi sáng của ngày đi làm đầu tiên trong năm 2019, dân mạng đã liên tục đi tìm thông tin về lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2019. Lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2019. Cụ thể, theo thống kê trên Google Trends, 3 xu hướng tìm kiếm của người dùng internet tại Việt Nam vào sáng 2/1/2019 lần lượt là Bão số 1, Kết quả bóng đá Anh và Lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2019. Mỗi chủ đề đều có trên 10.000 lượt tìm kiếm chỉ trong một buổi sáng. Với từ khóa Lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2019, người dùng internet tại Hà Nội có xu hướng tìm kiếm nhiều hơn cả, tiếp đến là Đà Nẵng, Hải Phòng, Lào Cai, Hà Nam,... Riêng TP.HCM chỉ đứng ở vị trí thứ 13 trong danh sách những tỉnh/thành tìm kiếm lịch nghỉ Tết Âm lịch 2019 nhiều nhất trong sáng 2/1/2019. Theo thông báo từ Văn phòng Chính phủ tại Công văn 6519/VPCP-KGVX, lịch nghỉ Tết Âm lịch 2019 của cán bộ, công chức, viên chức như sau: Nghỉ từ thứ Hai ngày 4/2/2019 (tức 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết thứ Sáu ngày 8/2/2019 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ thêm 2 ngày cuối tuần trước Tết là ngày 2/2 và 3/2 (tức ngày 28 - 29 tháng Chạp) và 2 ngày cuối tuần sau Tết là ngày 9/2 và 10/2 (tức mùng 5 và mùng 6 tháng Giêng). Như vậy, cán bộ, công chức và viên chức có tổng cộng 9 ngày nghỉ Tết Âm lịch 2019, từ ngày 28 tháng Chạp đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng.

