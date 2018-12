Xem miễn phí hàng loạt phim hoạt hình "bom tấn" lồng tiếng Việt trên YouTube

(Dân Việt) “Cậu bé bọt biển”, “Ninja Rùa” và các chương trình thiếu nhi của Nickelodeon sẽ được Yeah1 Network lồng tiếng và phát hành miễn phí trên YouTube và Facebook tại Việt Nam và Thái Lan.

Từ năm 2019, người dùng internet ở Việt Nam và Thái Lan sẽ được theo dõi những siêu phẩm phim hoạt hình nổi tiếng của Nickelodeon như “Chú bọt biển tinh nghịch” - SpongeBob SquarePants, Ninja Rùa, hay Những chú chó cứu hộ PAW Patrol lồng tiếng Việt trên các kênh YouTube và Facebook thuộc hệ thống Yeah1 Network.

Theo thống kê của tubularlabs.com, tổng lượt xem hàng tháng các video thiếu nhi trên YouTube tại thị trường Việt Nam lên tới hơn 1,6 tỉ, trong đó các kênh của Yeah1 Network hiện chiếm gần 20%.

Các chương trình thiếu nhi của Nickelodeon nhận được sự yêu thích của hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới bởi tính giải trí và giáo dục cao. Không chỉ các nhân vật đã quen thuộc với thiếu nhi Việt Nam, các series phim hoạt hình được yêu thích trên thế giới cũng sẽ được giới thiệu phiên bản lồng tiếng Việt và phát hành trên YouTube. Cụ thể:

1. Chú Bọt Biển Tinh Nghịch - SpongeBob SquarePants

Chú Bọt Biển Tinh Nghịch là loạt phim đã chạm vào trái tim của vô số người trong những năm qua. Phim chỉ đơn thuần kể về những câu chuyện của chú bọt biển tinh nghịch cùng những người bạn, nhưng với những tình huống vui nhộn cùng những giá trị nhân văn qua từng bộ phim đã rất được khán giả yêu thích.

2. Ninja Rùa - Teenage Mutant Ninja Turtles

Ninja Rùa là một tựa game và cũng là tên của hàng loạt các series phim nổi tiếng được khán giả ở mọi lứa tuổi yêu thích. Bốn chàng Ninja Rùa này mang trên mình trọng trách bảo vệ thành New York khỏi mưu sâu kế độc của những kẻ thủ ác. Các cuộc chiến với vô vàn các kỹ năng, kỹ xảo đẹp mắt ở trong game lẫn trên phim sẽ được các nhà sản xuất dựng lên để thỏa mãn các fan của Ninja Rùa.

3. Paw Patrol (Những chú chó cứu hộ)

Paw Patrollà phim hoạt hình giáo dục của Mỹ nói về cậu bé Ryder và 6 chú chó cứu hộ với nhiệm vụ giải cứu và bảo vệ an ninh cho thành phố. Mỗi chú chó có 1 kỹ năng và vật dụng đặc biệt để có thể hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ. Được phát sóng trên TV Kids vào năm 2013, ngay sau đó, Spin Master đã phát triển các dòng đồ chơi dựa theo những nhân vật chú chó Paw Ratrol trong phim. Và đương nhiên, nó nhanh chóng trở thành món đồ chơi trẻ em bán chạy nhất trên toàn thế giới hiện nay.

4. Dora the Explorer (Nhà thám hiểm Dora)

Dora the Explorer là seri phim hoạt hình giáo dục của Mỹ với nội dung hấp dẫn và ý nghĩa giáo dục cao trong việc tiếp cận ngoại ngữ xen lẫn tiếng bản địa. Bộ sách kể về cô bé Dora và hành trình thám hiểm cùng chú khỉ Boots. 8 cuốn truyện là 8 trải nghiệm của cô gái nhỏ cùng chiếc ba lô tím trên vai.

5. Blaze and the Monster Machine (Blaze và những cỗ máy kỳ bí)

Blaze and the Monster Machinescó thể rất quen thuộc với những gia đình có con đang trong độ tuổi mầm non. Loạt phim hoạt hình này kể về những đồ chơi ô tô tải biết nói với nhiều màu sắc thú vị, giáo dục với trọng tâm là giảng dạy về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.

Blaze và những cỗ máy kỳ bí với một lối kể chuyện hài hước và nhân vật gần gũi thân thuộc, dễ dàng đi vào trong tiềm thức của trẻ, giúp trẻ giải trí, học tập, khơi nguồn cảm hứng từ những nội dung hữu ích, thoải mái và một chút gây tò mò hứng thú.