Xuất hiện bộ sưu tập laptop giá rẻ chỉ từ 5,5 triệu đồng

(Dân Việt) Đó là bộ laptop phổ thông mới nhất do Haier PC vừa công bố ra thị trường.

Hãng Haier PC vừa trình làng bộ sưu tập máy tính xách tay (laptop) phổ thông đầu tiên. Mảng kinh doanh laptop của Haier PC bắt đầu từ năm 2003, chủ yếu tập trung vào các dự án của chính phủ và quân đội. Giờ đây, chiến lược chuyển dịch đối tượng trọng tâm sang người dùng cuối được hoạch định khi Haier PC nhận thấy lượng cầu rất lớn đối với các sản phẩm máy tính cá nhân. Hiện, laptop Haier đang có mặt tại hầu hết các thị trường lớn trên khắp thế giới như Anh, Pháp, Nga, Brazil, Thái Lan,… với các dòng sản phẩm gaming laptop phân khúc phổ thông, dòng sản phẩm thương mại chạy vi xử lý i5 phổ thông và cả những dòng sản phẩm "2 trong 1". Dòng máy tính xách tay Haier S5. Haier S1 và S2 Tích hợp mọi thành phần linh kiện trong khung kim loại chắc chắn, Haier S1 và S2 sở hữu thiết kế tối giản với độ dày lần lượt 13,5mm và 15,9mm, bàn phím chiclet cỡ lớn cùng bàn di chuột rộng rãi và các cổng kết nối hiện đại. Với trọng lượng chỉ 1,3kg, Haier S1 và S2 còn tích hợp pin dung lượng 5.000mAh, với thời gian hoạt động liên tục từ 6 - 8h, đáp ứng phong cách sống di động không giới hạn. Haier S1 sở hữu bộ vi xử lý Intel Pentium N4200 4 nhân 4 luồng, mức xung tối đa 2.5GHz, bộ nhớ trong LPDDR3 tùy chọn tới 8GB và không gian lưu trữ SSD 128GB. Trong khi đó, Haier S2 sử dụng vi xử lý Intel Celeron N4000 2 nhân 2 luồng, bộ nhớ trong DDR3 4GB và không gian lưu trữ SSD 128GB. Hơn thế nữa, Haier S2 còn được trang bị thêm 4 loa stereo, màn hình Full HD và cổng kết nối HDMI. Haier S5 Haier S5 được thiết kế hướng đến các doanh nhân cần một chiếc máy màn hình lớn để phục vụ công việc. Nặng 1,9kg, Haier S5 có màn hình 15,6-inches, độ phân giải Full HD với tấm nền IPS. Lớp phủ chống chói trên màn hình giúp người dùng có thể sử dụng trong nhiều môi trường ánh sáng khác nhau. Với bộ vi xử lý Intel Core i5-8250U, bộ nhớ RAM hỗ trợ nâng cấp tối đa đến 32GB (2 khe cắm), tùy chọn card đồ họa rời NVIDIA GeForce MX110/MX130/MX150, S5 có thể xử lý công việc đa nhiệm. Chiếc máy tính xách tay này được trang bị chuẩn Wi-Fi 802.11ac có tốc độ nhanh và băng thông rộng, tương thích với nhiều bộ định tuyến không dây đời mới để tận dụng được khả năng tối đa đường truyền Internet. Kết nối Bluetooth 4.0 tiết kiệm pin so với các thế hệ trước, các cổng giao tiếp hiện đại USB 3.0, USB 2.0, HDMI hỗ trợ cho kết nối dễ dàng và nhanh chóng hơn. Haier Tank 1 Haier Tank 1. Dành cho game thủ hoặc những người dùng có nhu cầu xử lý hiệu năng cao cũng như đồ họa, Haier Tank 1 được trang bị cấu hình gồm vi xử lý Intel Core i thế hệ thứ 8 (Coffee Lake), bộ nhớ trong DDR4 tốc độ tối đa 2.666MHz, dung lượng đến 32GB. Sức mạnh đồ họa của Tank 1 đến từ card màn hình rời NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti hoặc tùy chọn GTX 1050 4GB GDDR5. Chiếc laptop này tích hợp nhiều cổng kết nối như USB 3.0, USB Type-C, 2 cổng mini DisplayPort, HDMI, LAN RJ45 chuẩn Gigabit. Tank 1 cũng sử dụng mạng không dây chuẩn 802.11ac mới và Bluetooth 5.0 với khả năng phủ sóng xa hơn gấp 4 lần, tốc độ truyền tăng gấp 2 lần và khả năng tiết kiệm năng lượng gấp 2,5 lần so với phiên bản trước. Haier S1, S2, S5 và Tank 1 có giá tham khảo tương ứng từ 5,5 triệu đồng, 6,5 - 8,5 triệu đồng, 14 triệu đồng và 19 triệu đồng.

