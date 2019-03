Yeah1 Network lên tiếng về thông tin "bị YouTube tuýt còi do... Thử thách MoMo"

(Dân Việt) Tập đoàn Yeah1 đã giải đáp nhiều thắc mắc của các YouTuber, nhà đầu tư và giới truyền thông về sự cố gặp phải với YouTube.

Liên quan vụ YouTube thông báo chấm dứt Thỏa thuận lưu trữ nội dung (gọi tắt là CHSA) sau ngày 31/3/2019 đối với các công ty con/công ty đầu tư tài chính có hoạt động kinh doanh liên quan tới mảng YouTube Adsense của Spring Me Pte. Ltd., Yeah1 Network Pte Ltd và ScaleLab LLC (Yeah1 Network Pte Ltd có cổ phần trong Spring Me Pte. Ltd và ScaleLab LLC), Tập đoàn Yeah1 đã phát đi thông tin khẳng định hệ thống kênh YouTube của họ hiện tại không chứa các nội dung gây hại cho trẻ em (bao gồm cả "Thử thách Momo") cũng như các nội dung khác gây hại cho cộng đồng.

Một số kênh thuộc mạng lưới Yeah1 Network.

"Trước những thông tin trái chiều nghi ngờ về nội dung có hại cho trẻ em, điển hình là “Momo Challenge” trong hệ thống kênh là nguyên nhân cho những sự cố vận hành YouTube, chúng tôi xin khẳng định, Yeah1 luôn định hướng tuân thủ các quy định về nội dung của YouTube, và chúng tôi không chấp nhận những nội dung có hại cho cộng đồng trong hệ thống", Yeah1 khẳng định.

Cụ thể, Tập đoàn này liệt kê rõ những nội dung mà họ không chấp nhận:

- Nội dung gây hại cho trẻ em, ví dụ điển hình như Momo Challenge.

- Nội dung không tuân thủ pháp luật Việt Nam.

- Nội dung không tuân thủ chính sách của YouTube.

Yeah1 cũng cho biết, họ đã xây dựng hệ thống và đội ngũ nhân sự, kỹ thuật để quét và sàng lọc những video được tải lên hệ thống hàng ngày, đảm bảo những nội dung này an toàn và tuân thủ những chính sách trên. Những nội dung vi phạm sẽ ngay lập tức được báo cáo lại cho YouTube và xử lý theo qui định.

Bên cạnh đó, Yeah1 đã và đang hợp tác với các tập đoàn sản xuất nội dung trên thế giới như Nickelodeon, TVB, Universal Music Group,... để phát hành các nội dung lành mạnh và chất lượng tốt trên hệ thống YouTube của mình cho khán giả Việt Nam và trên toàn thế giới.

Yeah1 Network đã gửi email cam kết thanh toán đầy đủ và đảm bảo quyền lợi như trong hợp đồng với các đối tác trước và sau ngày 31/3/2019, ngay cả trong trường hợp xấu nhất.

Về một số thông tin khác trên mạng xã hội và một số đơn vị truyền thông trong vấn đề quản lý kênh, Yeah1 cũng đã có phản hồi chính thức trong đợt này.

Về thông tin cộng đồng phản ánh Yeah1 dung túng cho các kênh YouTube “bẩn”, Yeah1 khẳng định họ không có chính sách này và tuyệt đối không chấp nhận các kênh không đạt chuẩn như chính sách của YouTube và Tập đoàn Yeah1.

"Trong việc quản lý kênh, chúng tôi đã rà soát và làm rõ với YouTube về hoạt động quản lý kênh của 2 công ty con trực tiếp (Yeah1 Network và ScaleLab), hiện vẫn tuân thủ đầy đủ quy định của họ. Về những vi phạm trong việc quản lý kênh xảy ra tại Springme LLC (khoản đầu tư tài chính, Yeah1 sở hữu 16,93% ), chúng tôi đã làm việc để hai bên nắm được chính xác vấn đề, làm cơ sở cho những lần trao đổi tiếp theo", Yeah1 thông tin.

Hiện, ban lãnh đạo Yeah1 đang làm việc với YouTube để hai bên nắm được chính xác các vấn đề, làm cơ sở cho những lần làm việc tiếp theo. Thông tin chính thức về nội dung này dự kiến sẽ được họ cập nhật muộn nhất vào ngày 11/3/2019.