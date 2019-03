YouTube thông báo ngừng hợp tác với mạng lưới kênh "khủng" nhất tại VN

(Dân Việt) YouTube thông báo sẽ chấm dứt Thỏa thuận lưu trữ nội dung với Spring Me Pte. Ltd., Yeah1 Network Pte Ltd và ScaleLab LLC.

Vừa qua, YouTube đã phát thông báo về việc chấm dứt Thỏa thuận lưu trữ nội dung (gọi tắt là CHSA) sau ngày 31/3/2019 đối với các công ty con/công ty đầu tư tài chính có hoạt động kinh doanh liên quan tới mảng YouTube Adsense của Spring Me Pte. Ltd., Yeah1 Network Pte Ltd và ScaleLab LLC. Trong đó, Yeah1 Network Pte Ltd được biết đến là mạng lưới quản lý kênh YouTube "khủng" nhất tại Việt Nam, họ cũng có cổ phần trong Spring Me Pte. Ltd và ScaleLab LLC.

* CHSA là giấy phép để các công ty nêu trên được phép tuyển chọn và quản lý doanh thu quảng cáo trên YouTube AdSense từ các kênh YouTube của bên thứ ba.

YouTube thông báo sẽ chấm dứt CHSA với Spring Me Pte. Ltd., Yeah1 Network Pte Ltd và ScaleLab LLC.

YouTube cho rằng, SpringMe Pte. Ltd. (công ty có trụ sở tại Thái Lan, trong đó Tập đoàn Yeah1 sở hữu gián tiếp 16,93% cổ phần) đã quản lý, tuyển chọn kênh chưa phù hợp với chính sách của YouTube. Điều này dẫn tới việc YouTube áp dụng chính sách tương tự với tất cả các công ty khác liên quan tới YouTube Adsense trực thuộc Tập đoàn này.

Liên quan tới thông tin này, khuya 4/3, Tập đoàn Yeah1 đã phát đi thông tin cho biết, họ đã có những hành động ngay lập tức để làm rõ thêm với YouTube về bản chất hoạt động, uy tín của Tập đoàn cũng như từng đơn vị độc lập trực thuộc Tập đoàn Yeah1. Đồng thời, ban lãnh đạo Tập đoàn cũng chủ động thúc đẩy các mảng kinh doanh khác để đảm bảo chiến lược phát triển chung của Tập đoàn.

"Trong những năm vừa qua, Tập đoàn Yeah1 luôn chú trọng phát triển hệ sinh thái truyền thông kỹ thuật số toàn cầu trên nhiều nền tảng để đa dạng hóa nguồn thu và lợi nhuận. Cụ thể, trong năm 2018, mảng kinh doanh YouTube AdSense chỉ đóng góp khoảng 1 triệu đô la Mỹ cho Tập đoàn Yeah1, tương ứng khoảng 13% lợi nhuận sau thuế (Theo Báo cáo Tài Chính chưa kiểm toán năm 2018) của cả tập đoàn. Các hoạt động kinh doanh khác của Tập đoàn Yeah1 vẫn phát triển theo kế hoạch", Yeah1 cho biết trong một thông cáo báo chí.

Theo Yeah1, họ luôn có chiến lược và định hướng tuân thủ với luật pháp và chính sách của các đối tác. Vì vậy, ban quản lý cấp cao của Tập đoàn Yeah1 đang tích cực làm việc trực tiếp với các quản lý cấp cao của YouTube để hiểu rõ sự việc nêu trên, và để đạt được kết quả tích cực về việc tiếp tục các thỏa thuận với YouTube sau ngày 31/3/2019.

"Chúng tôi sẽ cập nhật ở các thông báo tiếp theo ngay khi có các thông tin mới nhất về kết quả làm việc với ban lãnh đạo cấp cao của YouTube cũng như giải pháp mà ban lãnh đạo đưa ra", Yeah1 cho hay.