14 thứ giúp công nương Anh tương lai đẹp rạng ngời

Meghan Markle đã 36 tuổi nhưng sắc vóc vẫn khiến người ta mê mẩn

Chỉ còn ít ngày nữa, hôn lễ giữa Meghan Markle và hoàng tử Harry sẽ diễn ra và lúc ấy, người đẹp từng qua một đời chồng sẽ chính thức trở thành công nương của nước Anh.

Năm nay đã 36 tuổi, hơn hoàng tử Harry những 3 tuổi nhưng không thể phủ nhận Meghan Markle vẫn rất xinh đẹp và trẻ trung. Cô thu hút người đối diện với làn da mịn màng, cặp mắt hút hồn, đôi môi căng mọng và nụ cười rạng rỡ. Nếu không nói thì ít ai nghĩ công nương tương lai đã ở độ tuổi U40.

Bên cạnh việc ăn chay, tập yoga để giữ gìn nhan sắc, Meghan Markle cũng được biết là người rất chăm sử dụng các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp.

Cùng tìm hiểu công nương tương lai đã dùng những sản phẩm gì, bình dân hay cao cấp để có được nhan sắc ngọt ngào giúp cô chiếm trọn trái tim hoàng tử Harry nhé!

Son lì của Charlotte Tilbury - một thương hiệu đến từ Anh quốc rất được lòng công nương tương lai. Màu yêu thích của Meghan Markle là Very Victoria, một màu nude cực hợp với tông da của cô.

Loại serum có giá khoảng 1,7 triệu của Kate Somerville được coi là “bảo bối” giúp người đẹp có được làn da bóng khỏe, mịn màng.

Là người của công chúng nhưng không phải lúc nào Meghan Markle cũng trang điểm kỹ lưỡng. Chỉ khi có sự kiện, cô mới dùng tới kem nền và nếu không, cô chỉ thoa mỗi kem lót Laura Mercier Illuminating Primer có giá khoảng 1 triệu đồng.

Để có được bờ mi cong và dày tự nhiên, vợ tương lai của hoàng tử Harry phải nhờ cậy tới mascara của Dior, có giá khoảng 670 ngàn.

Dễ thấy là Meghan Markle rất chú trọng việc make up phần mắt. Ngoài mascara của Dior thì cô còn dùng chì kẻ mắt của Chanel, loại không thấm nước, có giá lên tới 750 ngàn.

Không chỉ chuốt mi dày, kẻ mắt đậm, Meghan Markle còn chăm thoa dưỡng cho hàng mi với sản phẩm Revitalash Advanced nổi tiếng, có giá gần 1,3 triệu đồng.

Kem nền Chanel Sublimage foundation giá hơn 3 triệu là sản phẩm yêu thích của công nương tương lai. Sản phẩm này đem đến lớp nền mỏng nhẹ, láng mịn, dùng như không dùng và giúp da mềm mượt suốt cả ngày.

Phấn phủ giá 850 ngàn của Make Up For Ever giup Meghan Markle che phủ tối đa lỗ chân lông, kiềm dầu và tạo hiệu ứng bóng khỏe rất tự nhiên. Người đẹp thường mang sản phẩm này theo khi du lịch.

Phấn má giá gần 700 ngàn của Nars với tông hồng tự nhiên rất được lòng Meghan Markle. Đây cũng là một sản phẩm không thể thiếu trong túi đồ make up của công nương tương lai.

Mặt nạ tóc Kerastase Nutritive Oleo-Relax Anti-Frizz Masque giá 820 ngàn được Meghan Markle dùng thường xuyên để duy trì suối tóc óng ả, không lo bị tàn phá bởi hóa chất.

May mắn lọt vào giữa rừng sản phẩm làm đẹp cao cấp của Meghan Markle là loại kem dưỡng thể bình dân của Nivea. Có giá chưa đầy 200 ngàn nhưng dung tích tới 500ml, kem dưỡng thể Nivea Skin Firming Hydration cream được công nương tương lai tìm mua bất cứ khi nào bắt gặp trong các siêu thị.

Son dưỡng môi giá gần 600 ngàn Fresh Sugar Advanced Therapy Lip Treatment được tiết lộ là bí quyết giúp Meghan Markle sở hữu đôi môi căng mọng, dùng son gì cũng cực mịn mượt.

Che khuyết điểm cao cấp của Yves Saint Laurent là sản phẩm không thể thiếu của Meghan Markle, bởi dẫu sở hữu một làn da bóng khỏe nhưng cô lại thường làm việc tới 17 tiếng/ngày và đó là lúc cô cần đến sự hỗ trợ của những sản phẩm che khuyết điểm uy tín.

Meghan Markle thừa nhận mình bị “nghiện” loại dầu dưỡng tóc giá hơn 900 ngàn của Wella. Nó giúp cho cô có mái tóc trơn mượt và hương thơm tươi mới như những chuyến đi!