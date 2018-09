3 kiểu phụ kiện giúp bạn "lên đời" phong cách nhanh chóng

(Dân Việt) Đôi khi, để có phong cách mới lạ, bạn không cần phải mua sắm quá nhiều đồ mới.

Ai có thể chối từ vẻ lộng lẫy của một cô nàng với đôi khuyên lấp lánh?

Quần áo hay giày dép mới không phải cách duy nhất để tân trang lại phong cách. Đôi khi, bạn có thể có tủ đồ gồm toàn hàng hiệu và những món đồ đúng xu hướng nhất thời đại, nhưng lại vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Đó chính là lúc cần tới sự trợ giúp của phụ kiện.

Không chỉ đơn giản là một chiếc đồng hồ hay một đôi khuyên tai nhỏ xinh, phụ kiện giúp bạn "lên đời" phong cách phải là những món đồ ấn tượng, thậm chí là điểm nhấn của cả set đồ.

Và đây là 3 xu hướng đang cực kì hot mùa này mà cô nàng nào cũng nên dành chút quan tâm:

Khuyên tai đính hạt trai to bản

Không phải là khuyên tai tròn to, không phải là những mẫu khuyên tai đính đá dài lấp lánh mà khuyên tai đính hạt trai to bản mới đang là xu hướng được ưa chuộng. Vẫn là những hạt trai nữ tính cổ điển, nay được biến tấu với kích thước to hơn và các kiểu dáng lạ mắt lại đem đến trải nghiệm thú vị không ngờ.

Những hạt ngọc trai to bản với các thiết kế mới lạ đem đến kiểu phụ kiện vừa cổ điển nữ tính mà vẫn phá cách

Mặc áo phông mà diện khuyên tai đính trai to bản thì vẫn sang chảnh như thường

Dây đeo kính "lấp lánh"

Xu hướng có vẻ "bác học" này không thực sự được lăng xê rộng rãi vì dường như chỉ dành cho những tín đồ thích sự thử nghiệm, nhưng nếu bạn dám thử, chúng lại biến bạn trở thành thỏi nam châm thu hút sự chú ý.

Lắp thêm dây đeo lấp lánh vào kính và bạn sẽ không phải hối hận về độ nổi bật mà chúng mang lại

Dây chuyền kiểu layer

Thay vì 1 sợi dây chuyền mỏng mảnh xinh xắn, giờ là thời điểm cho những mẫu dây chuyền tầng tầng lớp lớp, trông như đang diện 3 4 dây một lần vậy. Thêm một vài mẫu mặt dây chuyền lạ mắt và theo chủ đề, bạn hãy thử nới lỏng 1 cúc áo sơ mi xem mình có thể trở nên quyến rũ đến mức nào.

Dây chuyền nhiều lớp khiến các cô nàng trở nên quyến rũ đầy hờ hững mà chẳng cần phải nỗ lực nhiều