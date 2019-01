4 sai lầm không ngờ khiến các chàng già hơn tuổi thật

Da đàn ông tuy dày hơn phụ nữ nhưng vẫn cứ lão hóa như thường nếu không được chăm sóc

Các chuyên gia đã chỉ ra rằng cánh mày râu có làn da dày hơn khoảng 25% so với chị em. Đó là lý do mà dù ở cùng một độ tuổi nhưng một người đàn ông thường trông trông trẻ trung hơn so với phụ nữ.

Song cũng có lẽ vì ý thức được điều ưu việt ấy mà các anh thường vô tư bỏ mặc làn da trong khi phái đẹp lại có xu hướng chăm sóc kỹ càng hơn do sợ da lão hóa. Kết quả là, da các anh cứ xấu dần đều, còn da của chị em lại được cải thiện hơn hẳn nhờ thường xuyên áp dụng các phương pháp chăm sóc da hợp lý.

Dưới đây là những sai lầm điển hình khiến da của đàn ông đôi khi lão hóa nhanh hơn so với phụ nữ và so với tưởng tượng của chính họ:

1. Không dùng kem chống nắng

Nhắc tới chuyện chống nắng, nhiều anh sẽ bĩu môi cho rằng đấy chỉ là chuyện của đàn bà! Nhưng đây lại là sai lầm điển hình và phổ biến nhất khiến một anh chàng bảnh bao, láng mịn nhanh hóa ông già. Lời khuyên cho các anh là chống nắng cũng như ung thư da đều là những khái niệm không dành riêng cho bất kỳ ai. Hãy chịu khó thoa kem chống nắng có SPF 30 trở lên trước khi ra ngoài khoảng 30 phút và thoa lại sau chừng 2 tiếng hoạt động ngoài trời. Chỉ cần làm được điều này thôi thì các bước chăm sóc da khác hoàn toàn có thể tinh giản hóa một cách tối đa!

2. Không bao giờ tẩy da chết

Thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng, khói bụi cũng như các tác nhân khác từ môi trường mà không có dụng cụ che chắn cũng như được chăm sóc kỹ lưỡng như chị em khiến cho da của mày râu vô tình tích tụ nhiều bụi bẩn, bị bong tróc nhiều dễ gây ra hiện tượng thô ráp, nhiễm trùng. Các chuyên gia khuyên nam giới cũng nên tẩy da chết định kỳ, khoảng một tuần một lần để giúp loại bỏ những tế bào không cần thiết trên bề mặt da cũng như trả lại cho da độ láng mịn, mềm mại nguyên bản. Một tác dụng khác của việc tẩy da chết đối với phái mạnh là giúp làm mềm các nang lông, khiến cho việc cạo râu trở nên dễ dàng hơn so với trước ấy.

3. Không quan tâm tới đôi môi

Các anh nghĩ rằng dưỡng môi chỉ là chuyện phù phiếm của các cô bánh bèo? Sai rồi! Cứ thử nhìn lại đôi môi nứt nẻ tới rỉ máu của mình những ngày mùa đông hanh giá này đi thì sẽ rõ, việc dưỡng môi tuyệt đối không phải của riêng phụ nữ! Một cặp môi không được chăm dưỡng sẽ rất nhanh lão hóa, cộng thêm cho phái mạnh tới vài tuổi trong khi vấn đề sẽ được giải quyết nhanh gọn chỉ bằng một thỏi son dưỡng không màu, không mùi, có kèm chống nắng, thoa mỗi ngày hai lần sáng tối sau khi đánh răng, rửa mặt sạch sẽ.

4. Bỏ mặc “cửa sổ tâm hồn”

Làm việc với máy tính, chơi game trên điện thoại, đi đường mà không có kính râm, thói quen dụi mắt khi tay không sạch… Tất cả những điều ấy khiến cho “cửa sổ tâm hồn” của các chàng nhanh xuống cấp, lộ nếp nhăn bởi đây vốn là khu vực vô cùng nhạy cảm với cả hai phái. Một lọ kem dưỡng mắt chất lượng sẽ phần nào cải thiện các vấn đề trên. Còn nếu vẫn lười hay tiếc tiền đầu tư, cứ việc dùng ké của vợ/bạn gái cũng được!