5 chiêu lên đồ với sơ mi cao cổ từ công sở xuống phố

(Dân Việt) Sơ mi cao cổ tưởng yểu điệu, rườm rà nhưng có thể mặc đi làm cũng đẹp mà dạo phố cũng hợp.

Sơ mi cao cổ chính là kiểu áo hot nhất hiện tại Nếu hỏi rằng đâu là trang phục đang được phái đẹp công sở ưu ái nhất hiện nay, đó chắc chắn là những thiết kế sơ mi cao cổ, kín cổng cao tường mà duyên dáng đến lạ. Không những giúp chị em công sở thăng hạng phong cách ăn mặc, sơ mi cao cổ còn có thể mặc xuống phố theo những cách cực kỳ thời trang, hoàn toàn không hề cứng nhắc và già dặn như ai đó lầm tưởng. Dưới đây là vài cách mix đồ thú vị với sơ mi cao cổ, mặc đi làm cũng đẹp mà dạo phố càng yêu: 1. Với quần short, chân váy mini Với thiết kế kín đáo đặc trưng, sơ mi cao cổ đẹp nhất khi phối cùng những trang phục như quần short hoặc chân váy mini nhằm hạn chế tối đa cảm giác bí bách, kín bưng một cách không cần thiết. Muốn mặc công thức này đi làm, phái đẹp có thể chọn những dáng quần short hoặc chân váy ngắn vừa phải, chất liệu dày dặn và cứng cáp, sơ vin gọn gàng và thêm một chiếc thắt lưng để tạo điểm nhấn. Còn nếu muốn dạo phố, các thiết kế quần, chân váy ngắn và phóng khoáng hơn đôi chút sẽ giúp bạn thêm trẻ trung, tươi mới. 2. Với trang phục bằng da Trang phục bằng da đang rất thịnh hành. Thoạt nhìn, chất liệu này có vẻ không hợp với môi trường công sở cho lắm. Tuy nhiên, nếu mix đồ da cùng sơ mi cao cổ thì khác. Sự kết hợp giữa một item điệu đà, bánh bèo với một item cứng cáp, cổ điển sẽ tạo ra bộ đôi vô cùng ăn ý, hợp nhiều hoàn cảnh. 3. Với quần jeans Sự bụi bặm, phóng khoáng của quần jeans sẽ giúp tiết chế phần nào nét yểu điệu của những thiết kế sơ mi cao cổ. Vậy nên những khi “không biết mặc gì” theo đúng nghĩa đen, hãy chọn bộ đôi jeans và áo cao cổ, cho cả đi làm hoặc đi chơi đều hợp. Nếu là tới công sở, phái đẹp nên ưu tiên các mẫu jeans cổ điển, màu tối, không rách, không mài còn nếu là xuống phố, bạn có thể tùy ý hơn trong cách chọn quần jeans. 4. Với blazer Những ngày giao mùa se lạnh, nếu cảm thấy việc mặc độc chiếc sơ mi cao cổ với quần hoặc chân váy chưa đủ thỏa mãn, hãy thêm áo khoác blazer cổ điển. Chiêu mix match này tuy không quá cầu kỳ song giúp biến bạn thành quý cô thanh lịch và chỉn chu hơn, bất kể tới công sở hay xuống phố đông. Trong trường hợp thấy blazer thừa thãi, vướng víu, bạn có thể cởi ra mà không làm ảnh hưởng quá nhiều tới set đồ mặc trong, vì đã có sơ mi cao cổ làm nền. 5. Mặc cả “cây” màu đen Không ít người e ngại sự cầu kỳ, rườm rà của sơ mi cao cổ, nhất là các quý cô vốn đã quen với sự tối giản, nền nã. Để khắc phục vấn đề này, bạn có thể chọn mặc cả bộ màu đen với thiết kế áo đang hot. Gam màu đen quyền lực và sang trọng sẽ giúp tiết chế phần nào độ “bánh bèo” của những chiếc áo sơ mi cổ nơ, cổ bèo, đồng thời tạo cho phái đẹp vẻ ngoài chuyên nghiệp khi đi làm và vẻ bí ẩn, cuốn hút khi nói về mảng street style.

Tag: thoi trang cong so, so mi cao co, blazer, quan jeans, chan vay