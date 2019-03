5 xu hướng mới phụ nữ Paris yêu thích nhất

(Dân Việt) Túi xách đựng chưa nổi thỏi son nhưng vẫn không ngừng khiến nhiều quý cô Paris mê mẩn.

Phái đẹp Paris luôn là những người thời trang nhất, tinh tế nhất

Đừng bao giờ có ý định so sánh mình với phụ nữ Paris, nhất là trong khoản thời trang. Bởi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, thậm chí có là đi dự đám tang đi chăng nữa, thì họ cũng là những người thanh lịch nhất, duyên dáng nhất.

Nhưng nếu bạn muốn học hỏi họ cách mặc đẹp, mặc đúng xu hướng thì cũng chẳng phải chuyện nan giải cho lắm. Dưới đây là vài gợi ý dành cho bạn, về những kiểu mốt mà phái đẹp Paris đang coi như “bảo bối” mặc đẹp:

1. Túi xách tí hon của Jacquemus

Đựng thỏi son còn khó vừa nhưng những chiếc túi xách mini của Jacquemus vẫn cứ khiến tín đồ khắp nơi điên đảo, trong đó có cả tín đồ tại Paris. Những chiếc túi xách chỉ to bằng vài ngón tay chập lại, tới cả việc xách ra sao cho vừa tay cũng là cả một vấn đề, nhưng vẫn không ngừng khiến nhiều quý cô mê mẩn. Quả thực, kiểu túi tí hon này vô cùng hợp với phong cách nhã nhặn, tinh tế của phụ nữ Pháp nói chung và Paris hoa lệ nói riêng.

2. Áo khoác tua rua

Những chiếc áo khoác gắn tua rua, mang đậm phong cách miền Tây nước Mỹ hoang dã, chẳng ngờ có một ngày lại được lòng phái đẹp Paris, vốn ưa sự mềm mại, cổ điển. Song cũng như nhiều item thời trang khác, các tín đồ Paris luôn biết cách biến tấu và dung hòa, khiến cho những chiếc áo tua rua, dù mang dáng dấp bụi bặm đến đâu cũng không làm khó được họ.

3. Túi Chloé C

Có giá dao động từ 40-50 triệu tùy phiên bản, túi Chloé C được nhận định là một trong những chiếc IT bag của năm nay. Thiết kế tối giản, vuông vức, đầy tính ứng dụng và quan trọng nhất là đến từ thương hiệu mà người Pháp nào cũng yêu thích, khiến cho túi Chloé C trở thành món phụ kiện không thể thiếu trên những con phố thời trang sầm uất nhất Paris.

4. Quần jeans ống rộng

Thiết kế quần jeans cạp cao cổ điển, ôm vừa phải ở bụng và hông, xòe nhẹ từ bắp đùi xuống dưới ống là thiết kế quần được rất nhiều quý cô Paris tin dùng những ngày này. Sự thoải mái, dễ phối đồ và có cảm tưởng chẳng bao giờ lỗi mốt của item này chính là những gì mà phái đẹp Paris luôn tìm kiếm nên không khó hiểu khi chúng được chị em “o bế” đến vậy.

5. Mũ tai bèo

Che nắng mưa dĩ nhiên không phải nhiệm vụ duy nhất của những chiếc mũ đội đầu ngày nay, mà nhiệm vụ cao cả hơn của chúng đó là giúp tạo ra vẻ ngoài thời trang nhất có thể cho người dùng! Nhắc đến những chiếc mũ được yêu thích tại Paris, chắc chắn không thể bỏ qua kiểu mũ bucket (hay mũ tai bèo), với phần vành rộng vừa phải, chất liệu mềm mại dễ mang theo, dễ dùng cũng như tiện cất gọn vào túi xách những khi cần.