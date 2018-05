6 hoa, á hậu Việt đầu quân cho đài VTV: "Cơn bão nhan sắc" trên truyền hình

(Dân Việt) Hiện tại có 6 người đẹp Hoa hậu Việt Nam đã đầu quân cho VTV.

Thụy Vân là đàn chị á hậu kỳ cựu nhất ở VTV

Á hậu Thụy Vân là một trong những Á hậu Việt Nam đầu tiên về công tác tại nhà đài. Tính đến nay cô đã có khoảng 12 năm gắn bó với VTV. Người đẹp chủ yếu dẫn dắt các chương trình chính luận như Bản tin tài chính, Chuyển động 24h... Cô được khán giả khen ngợi xinh đẹp, có chất giọng hay, dẫn chương trình trôi chảy. Ngoài làm MC nhà đài, Thụy Vân còn có kinh nghiệm dẫn nhiều chương trình giải trí khác.

Trước khi đoạt ngôi á hậu tại Hoa hậu Việt Nam năm 2008, Thụy Vân đã công tác tại VTV được 2 năm (từ khi còn là sinh viên). Chính vì thế, cô luôn nói - "Có một MC Thụy Vân trước khi có một Á hậu Thụy Vân". Á hậu Thụy Vân là một trong những đàn chị kỳ cựu trong đài, giúp đỡ nhiều đàn em.

Á hậu Thụy Vân làm BTV đài truyền hình đã 12 năm

Sau 10 năm Thụy Vân vào đài truyền hình Việt Nam mới xuất hiện thêm một á hậu theo chân cô. Đó là Á hậu Tú Anh. Tú Anh mới chính thức gắn bó với nhà đài được 2 năm. Tuy nhiên, gần đây, các người đẹp đua nhau về VTV, khoảng cách thời gian rất sát nhau. Hồi đầu năm 2018, Á hậu Diễm Trang, Thanh Tú lần lượt về đài truyền hình công tác. Và mới đây nhất, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Huyền My cũng tiết lộ sắp về VTV24 làm việc.

Các người đẹp trên đều dẫn chương trình chính luận: Tú Anh dẫn bản tin Tài chính tiêu dùng, Diễm Trang dẫn Toàn cảnh 24h... Riêng Thanh Tú dẫn bản tin y tế, còn Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ kín chương trình sẽ góp mặt.

Á hậu Tú Anh đã gắn bó với bản tin Tài chính tiêu dùng gần 2 năm (từ tháng 8.2016). BTV Ngọc Trinh và Thụy Vân là hai người đã chỉ bảo Tú Anh rất nhiều.

Hoa - á hậu Việt Nam có nhiều điểm lợi khi vào đài

Danh hiệu hoa - á hậu giúp các người đẹp được khán giả dễ dàng nhớ mặt. Đơn cử như Tú Anh, cô từng cho biết, ngôi vị á hậu đã giúp ích cho cô rất nhiều, là bước đệm để cô theo đuổi ước mơ một cách bớt khó khăn hơn.

Thanh Tú cũng không phủ nhận mình có nhiều điểm lợi khi lấn sân làm MC. Cô nói: "Lợi thế lớn nhất của Tú là được nhiều người biết đến, nhiều người nhận ra mình nên khi tham gia vào lĩnh vực MC Tú cũng có nhiều cơ hội hơn. Là một á hậu, Tú thường xuyên xuất hiện trước công chúng, điều đó đã rèn luyện cho Tú khả năng giao tiếp, ứng xử trước đám đông. Do đó, Tú cũng không quá áp lực."

Một gương mặt trưởng thành từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khác, á hậu Huyền My cũng tự tin khi "đầu quân" cho VTV nhờ kinh nghiệm dẫn chương trình trước đó và kinh nghiệm đi thi sắc đẹp nhiều lần. Cô nói: "My chưa làm nên chưa biết phải đương đầu khó khăn gì, chỉ có cố gắng thôi và được anh chị tiền bối chỉ bảo. Nói chung tâm lý rất thoải mái. Với My, được làm cho VTV là một vinh dự lớn."

Á hậu Huyền My tự tin khi về công tác tại VTV

Đồng thời, người đẹp phải đương đầu nhiều khó khăn

Ngoài Tú Anh, một số hoa - á hậu Việt Nam khác không học chuyên ngành báo chí, truyền thông nên có thể coi đây là một bất lợi khi mới vào đài. Họ tự tin đến với công việc nhờ kinh nghiệm dẫn các chương trình khác và sự dạn dĩ đứng trước đám đông của một ngôi sao.

Các chương trình chính luận thường ghi hình trực tiếp, yêu cầu các hoa - á hậu phải chuẩn bị nội dung kỹ càng và ăn nói trôi chảy. Ví dụ như Tú Anh, cô đã mất 2 năm thực hành ở đài trước khi được dẫn sóng chính thức. Ngoài ra, cô thường phải đến đài từ sớm, tự trang điểm, chuẩn bị nội dung bản tin để ghi hình. Khi mới bắt đầu, Tú Anh còn nhiều bỡ ngỡ, bị dân mạng chê giọng dẫn còn ngập ngừng, thiếu trôi chảy, nhưng giờ đây cô nhận được nhiều lời khen khi lên sóng.

Trong khi đó, Á hậu Thanh Tú chia sẻ, dẫn bản tin y tế là một lĩnh vực mới với cô. Bản thân cũng lo lắng ít nhiều khi bắt đầu. Còn Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cho hay: "Nghề MC là một lĩnh vực rất khó, đòi hỏi mình có rất nhiều kỹ năng. Càng khó càng làm Linh thấy hứng thú. Việc gia nhập mái nhà VTV24 là cơ hội và cũng là cái duyên rất lớn đối với Linh, vì vậy Linh sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành thật tốt vai trò này."

Ngoài việc phải nâng cao kỹ năng dẫn chương trình, các hoa á hậu còn phải thức khuya dậy sớm chuẩn bị cho việc lên sóng. Đồng thời, họ phải cân bằng thời gian công tác ở đài và các công việc riêng khác như đi sự kiện, quay quảng cáo, chụp hình thời trang....

Câu hỏi đặt ra là nhan sắc liệu có "cứu" được chuyên môn? Các hoa - á hậu vẫn thường gặp phải nhiều lời chê bai từ khán giả khi mới lên sóng, đây là một trong những áp lực tinh thần đối với dàn người đẹp Việt.

Á hậu Thanh Tú chính thức về dẫn bản tin y tế cho VTV24 cách đây 1 tháng. Cô rất lo lắng cho lần dẫn đầu tiên vì đây là một lĩnh vực mới với cô, phải trang bị đầy đủ kiến thức và từ vựng chuyên ngành.

Á hậu Huyền My tiết lộ sẽ chính thức làm biên tập viên cho VTV, dẫn sóng trực tiếp chương trình chính luận. Cô là người tự biên tập, tổng hợp nội dung và sẽ dẫn độc lập, không có sự hỗ trợ của người khác.