9 bộ cánh chứng tỏ bạn gái Justin Bieber đã sẵn sàng làm cô dâu

9 bộ cánh chứng tỏ bạn gái Justin Bieber đã sẵn sàng làm cô dâu

(Dân Việt) Ở mỹ nhân 9x hội tụ nhiều yếu tố mà các chàng trai khó mà không xiêu lòng, trong đó có cả Justin Bieber.

Có lẽ Hailey Baldwin và Justin Bieber chẳng bao lâu nữa sẽ về chung nhà

Mới 21 tuổi song Hailey Baldwin có lẽ đang là cô gái may mắn nhất thế giới khi vừa sở hữu sẵn sóc vóc trời ban, có sự nghiệp thăng hoa, lại là nữ chính trong câu chuyện tình gây bão gần đây với chàng ca sĩ đa tình bậc nhất showbiz: Justin Bieber!

Ở mỹ nhân 9x hội tụ nhiều yếu tố mà các chàng trai khó mà không xiêu lòng, trong đó có cả Justin Bieber: xinh đẹp, vóc dáng chuẩn, ăn mặc thời trang, tính cách thân thiện, hòa đồng, không mắc bệnh “ngôi sao”…

Tuy là chân dài mới nổi trong vài năm trở lại đây, chưa thể sánh ngang với những tên tuổi như Kendall Jenner hay Gigi Hadid song Hailey vẫn khiến người hâm mộ liêu xiêu bởi gu thời trang đủ gợi cảm, thừa tinh tế và cực kỳ nhanh nhạy với các xu hướng hiện hành.

Cho tới bây giờ, người ta vẫn chưa rõ chính xác chừng nào chuyện tình giữa chân dài Hailey Baldwin và giọng ca Never say never mới đi tới một “happy ending” như cách họ vẫn thể hiện sự ngọt ngào dành cho nhau trước công chúng và trên mạng xã hội.

Song nhìn lại những bộ cánh lộng lẫy của nàng mẫu 21 tuổi, có thể tin chắc chắn một điều, Hailey Baldwin sẽ vô cùng xinh đẹp khi trở thành cô dâu, bởi cô đã sớm học được cách chinh phục những thiết kế đẹp chẳng kém váy cưới:

Xuất hiện tại Met Gala 2017, mỹ nhân 21 tuổi đã khiến bao con tim xao xuyến với chiếc đầm đẹp chẳng khác Lọ Lem sau khi được bà tiên hóa phép. Được biết, thiết kế xếp tầng màu hồng phấn ngọt lịm mà người đẹp diện lên thảm đỏ hôm ấy là siêu phẩm của nhà mốt Carolina Herrera.

Tại amfAR Gala 2018, thiết kế màu trắng tinh khôi của Roberto Cavalli biến Hailey thành nàng công chúa vừa tinh khôi, trẻ trung, lại vừa gợi cảm với phần hở lưng táo bạo. Nếu chăm chút đầu tóc và makeup hơn chút nữa, Hailey hoàn toàn có thể biến thành một cô dâu lộng lẫy với chiếc đầm này.

Khoảnh khắc xuất hiện tại Met Gala 2018, bạn gái Justin Biber như hóa thành cô tiên hạ thế, đẹp dịu dàng, thuần khiết nhưng vẫn đủ kiêu sa, thoát tục. Thật tiếc Justin Bieber khi ấy không có bên cạnh để được tận mắt chiêm ngưỡng thiết kế của Tommy Hilfiger mà Hailey – người sau ấy không lâu được anh công bố với cả thế giới là người yêu chính thức sau Selena Gomez.

Nếu có một nhà mốt nên được Hailey Baldwin chọn mặt gửi vàng trong ngày trọng đại, đó có lẽ là Dolce & Gabbana. Cứ nhìn thiết kế bằng ren trắng cùng vương miện mà nhà mốt này đã đặt lên mình Hailey mà xem! Khó mà tìm được cô dâu nào nhẹ nhàng mà vẫn khí chất hơn Hailey Baldwin trong khoảnh khắc này!

Màu trắng thực sự rất hợp với Hailey Baldwin! Đặt trên background hai tông xanh trắng của bữa tiệc do nhãn hiệu đồ trang sức Tiffany & Co. chủ trì, thiết kế mà bạn gái Justin Bieber diện lại càng khiến cô thêm tỏa sáng.

Năm 19 tuổi, tại amfAR Gala 2015, Hailey Baldwin đã chứng tỏ mình chẳng hề kém cạnh mỹ nhân nào trong thiết kế bồng bềnh, xuyên thấu của Gabriela Cadena.

Cũng trong khuôn khổ Cannes 2015, một thiết kế khác của Gabriela Cadena giúp người đẹp ghi điểm tuyệt đối. Thiết kế đầm đuôi cá với phần ngực trễ nải táo bạo giúp tôn lên dáng vóc thanh tân của Hailey Baldwin khi ấy còn chưa tròn 19 tuổi.

Dự khai trương store của một thương hiệu thời trang năm 2014, Hailey Baldwin được đánh giá là quyến rũ và trưởng thành vượt trội so với tuổi 18 của cô khi ấy.

Cannes 2017 đánh dấu thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của Hailey Baldwin. Thiết kế cúp ngực và xẻ cao đầy táo bạo của nhà mốt Ralph & Russo cũng giúp tôn vinh sắc vóc của chân dài trẻ tuổi một cách tối đa.