Á hậu Huyền My: “Bật máu chân, hỏng giày vì muốn làm người mẫu”

(Dân Việt) Á hậu Huyền My đã xúc động chia sẻ về những ngày tháng khó khăn khi từng bước nỗ lực, vượt qua khó khăn để trở thành người mẫu và trở thành chủ nhân của ngôi vị á hậu.

Á hậu Huyền My xuất hiện xinh đẹp, rạng ngời.

Ngày 19/10, Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Huyền My, Quán quân Sao Mai 2015 Thu Hằng góp mặt trong chương trình giao lưu văn hóa tổ chức tại Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an (Hà Nội).

Tại buổi giao lưu, Á hậu Huyền My đã nhanh chóng trở thành tiêu điểm chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp và đặc biệt là những câu chuyện mà cô chia sẻ. Để có thành công như hôm nay, Huyền My đã cố gắng trong suốt thời gian dài để từ một người mẫu bình thường trở thành người có sức ảnh hưởng hơn. “Khi còn là người mẫu, My từng bật khóc ngay trong studio vì thấy các nhiếp ảnh chỉ hướng ống kính đến những nhân vật có tiếng còn không ai để ý đến My. Đây cũng chính là động lực để My quyết tâm có chỗ đứng trong lòng mọi người”, Huyền My chia sẻ.

Trong trang phục màu trắng thanh nhã, hoa hậu Ngọc Hân và á hậu Huyền My đọ dáng.

Huyền My cho biết, để đạt được mơ ước, cô đã rèn luyện trở thành người kỷ luật và có ý chí. “Vì gia đình không ai theo lĩnh vực giải trí nên My phải tự đặt cho mình những cột mốc và quyết tâm đạt được, mà cột mốc sau phải lớn hơn, khó khăn hơn để thử thách bản thân. Muốn vậy phải có tính kỷ luật ngay từ những việc thường ngày nhất. Chẳng hạn luôn đến các cuộc họp đúng giờ, tạo ra tính kỷ luật cho chính mình và nhận được sự tôn trọng của người khác”.

Huyền My xúc động tại buổi giao lưu.

Hoa hậu Ngọc Hân.

Quán quân Sao mai điểm hẹn 2015- Thu Hằng.