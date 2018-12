"Ác nữ xinh nhất Hàn Quốc" không ngại tới phòng tắm công cộng để thải độc da

Yoo In Young đẹp như hoa hậu và có thân hình chuẩn mẫu

Không quá lời khi nói Yoo In Young sở hữu thân hình của một người mẫu và gương mặt của một hoa hậu. Cô diễn viên sinh năm 1984 cao tới 1m72, có đôi chân dài không tì vết và gương mặt với các đường nét vừa hài hòa, vừa sắc sảo không thể tìm được điểm nào để chê.

Nhưng có lẽ cũng chính vì vẻ đẹp hoàn mỹ, sang chảnh ấy mà Yoo In Young thường được giao cho những vai phản diện trên màn ảnh – những cô tiểu thư nhà giàu hoặc ngôi sao có tài có sắc song lại mưu mô, hiểm độc. Người hâm mộ không khỏi tiếc cho Yoo In Young khi mà với tài sắc của mỹ nhân 34 tuổi, cô hoàn toàn xứng đáng có nhiều cơ hội hơn.

Cùng tìm hiểu những bí quyết giúp Yoo In Young duy trì được vẻ đẹp như tạc ở tuổi U40:

Tắm hơi công cộng 2 lần/tuần

Thay vì đến các spa với các dịch vụ làm đẹp đắt đỏ như cách các ngôi sao thường làm, Yoo In Young cho hay cô thường lui tới jjimjilbang – các phòng tắm hơi công cộng rất phổ biến tại Hàn Quốc mỗi tuần khoảng 2 lần. Tắm hơi, đặc biệt là tắm hơi nóng đối với mỹ nhân Vì sao đưa anh tới là cách thức hiệu quả nhất để “detox” cho cả cơ thể, giúp tiêu mỡ và giúp da sáng mịn hơn.

Sau khi tắm hơi, để tránh tình trạng da mất nước, Yoo In Young thường mang theo kem dưỡng ẩm để thoa lên mặt và toàn thân.

Dùng nước hoa mùi trái cây để thư giãn

Ngoài tắm hơi, việc giải tỏa stress bằng hương liệu cũng là một trong những bí quyết giúp Yoo In Young có được vẻ ngoài tươi tắn dù đã bước qua tuổi 30. Cô thường dùng nước hoa có mùi hoa quả để đem lại cảm giác tươi mới cho chính mình vầ cả những người xung quanh. Yoo In Young cũng không quan trọng nước hoa của các thương hiệu cao cấp hay bình dân. Đối với cô, phù hợp là điều quan trọng nhất.

Mùa nào chơi môn thể thao nấy

Yoo In Young là người cực kỳ thích vận động, đặc biệt là chơi các môn thể thao ngoài trời. Cô thường thay đổi các môn thể thao theo mùa để phù hợp với thời tiết và tránh nhàm chán: mùa thu và mùa xuân là golf, mùa hè là lướt ván và mùa đông là trượt tuyết. Đây đều là những môn thể thao đòi hỏi cả về sức mạnh cơ bắp, sự dẻo dai lẫn linh hoạt. Đó cũng là lý do mà Yoo In Young sở hữu thân hình đẹp đến thế dù không ăn kiêng.

Những lúc không có điều kiện luyện tập ngoài trời, nữ diễn viên Cheese in the trap sẽ tập pilate để thay thế.

Luôn thoa kem chống nắng ít nhất 30 SPF

Sẵn vẻ đẹp sắc sảo nên Yoo In Young không cần tới nhiều lớp mỹ phẩm để có vẻ đẹp hoàn hảo. Bí quyết của cô đơn giản là kem BB cos tích hợp dưỡng trắng da và có độ SPF từ 30 trở lên. Ngoài kem BB, người đẹp phim Mặt nạ cũng luôn mang theo son dưỡng trong túi xách. Cô cũng đặc biệt chuộng những màu son nhẹ nhàng như màu cam để giúp mình tươi tắn và trẻ trung hơn ttuổi.