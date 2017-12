Ăn như hùm, mỹ nhân tuổi “băm” vẫn sở hữu 3 vòng nuột khó tin

(Dân Việt) Ước mơ của Jorgie Porter lúc nào cũng là có thể nhét đầy cơ thể với đồ ăn mà không cảm thấy no.

Những hình ảnh mới nhất Jorgie Porter thực hiện nhân dịp chào đón năm mới 2018 cho thấy sắc vóc nuột nà khó tin của ngôi sao 30 tuổi. Mỹ nhân tuổi “băm” nổi lên từ show truyền hình Hollyoaks và Celebs Go Dating của nhà đài Anh quốc. So với quá khứ đẫy đà, Jorgie Porter của hiện tại đẹp và quyến rũ hơn người với vóc người nảy nở, cân đối. Cao 157 nhưng sở hữu ba vòng có số đo lần lượt 87-61-94, vẻ đẹp phồn thực, khỏe khoắn của Jorgie Porter là niềm ao ước của bao người. Vòng 3 cong vút là điểm tự hào lớn nhất trên cơ thể ngôi sao truyền hình thực tế. Vóc dáng đẹp, thường xuyên xuất hiện trong những bộ ảnh nội y đốt mắt song Jorgie Porter tiết lộ mình không bao giờ ăn kiêng vì không thể sống thiếu đồ ăn. “Đồ ăn khiến tôi hạnh phúc”, đó là chia sẻ gây bất ngờ của Jorgie Porter khi được phóng viên hỏi tới chuyện ăn kiêng. Ước mơ của Jorgie Porter lúc nào cũng là có thể nhét đầy cơ thể với đồ ăn mà không cảm thấy no. Song ăn nhiều không có nghĩa là để cho cơ thể mình xập xệ, già nua. Jorgie Porter là người rất chăm chỉ tập thể dục. Cô thường chọn không gian ngoài trời để thực hiện các bài tập, đặc biệt là các bài tác động tới vòng 3. Nữ diễn viên thường tập squat, nhảy dây, chạy bộ, vừa tăng sức bền, vừa giúp cho vòng 3 săn chắc tự nhiên. Cô không thích tập với máy móc trong nhà và thường rủ bạn bè hoăc huấn luyện viên riêng ra ngoài trời để rèn luyện cơ thể. Nhờ chăm chỉ tập luyện mà từ một cô nàng bụng mỡ, không đường cong, Jorgie Porter của hiện tại đã sở hữu vóc dáng đáng mơ ước cùng khuôn mặt dư sức đánh lừa các chàng trai kém tuổi. Thêm một hình ảnh chứng minh cho nhan sắc ngày càng thăng hoa của mỹ nhân tuổi “băm”.

