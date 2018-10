Ảnh bikini nuột nà của người đẹp thay Thúy An thi Hoa hậu Quốc tế

(Dân Việt) Nguyễn Thúc Thùy Tiên khoe trọn đường cong nóng bỏng trong trang phục bikini trước ngày lên đường tham dự Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2018.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên thay thế Á hậu Thúy An dự thi Hoa hậu Quốc tế 2018

Trước ngày lên đường tham dự Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2018, Thùy Tiên đã thực hiện bộ ảnh bikini khoe đường cong vô cùng nóng bỏng. Từ cách tạo dáng đến thần thái đều thể hiện sự chuyên nghiệp và tự tin của đại diện Việt Nam sẽ chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Thùy Tiên là người đẹp được lựa chọn thay cho Á hậu Thúy An tham dự Miss International 2018. Nhiều khán giả cho rằng đây là sự "ăn may" của cô nhưng đối với Thùy Tiên ngoài sự may mắn còn do năng lực thực sự mà cô đã thể hiện. Thùy Tiên cũng là nhan sắc gây tiếc nuối khi chỉ lọt vào Top 5 mà không phải là vị trí cao hơn tại Hoa hậu Việt Nam 2018.

Thùy Tiên từng gây tiếc nuối khi không lọt Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018

Nguyễn Thúc Thùy Tiên sở hữu chiều cao 1m70, số đo 3 vòng 82-61-91, khả năng giao tiếp ngoại ngữ tố. Người đẹp được khán giả kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc quốc tế sắp tới. Cô có khoảng 1 tháng để rèn luyện nên sẽ có sự chuẩn bị chu đáo đến với cuộc thi.

Hiện tại, Thùy Tiên đang tích cực tập luyện và chuẩn bị cho hành trình tham dự Miss International 2018. Ngày 19.10 tới, Thùy Tiên sẽ lên đường sang Nhật Bản dự thi, dù thời gian chuẩn bị không còn nhiều nhưng cô quyết tâm đạt được thứ hạng cao tại cuộc thi.

Photo: Mr.AT

Make-up: Trần Hoàng Nghĩa