Bí mật nhan sắc của chị em “nữ hoàng băng giá” châu Á

(Dân Việt) Jessica Jung đương nhiên cũng phải cậy nhờ tới mỹ phẩm mới sở hữu làn da không tì vết!

Jessica Jung và Krystal Jung là cặp chị em vừa xinh đẹp, tài giỏi lại luôn thân thiết với nhau Jessica Jung và Krystal Jung có thể coi là một trong những cặp chị em vừa tài năng, vừa nổi tiếng lại vừa xinh đẹp của làng giải trí Hàn Quốc. Hơn kém nhau tới 5 tuổi song từ vài năm trở lại đây, cựu thành viên của nhóm nhạc quốc dân SNSD và em gái - cựu thành viên của F(x) đã được người hâm mộ Hàn Quốc coi như những biểu tượng về thời trang cũng như nhan sắc. Cùng tìm hiểu những bí quyết làm đẹp từ hai chị em họ Jung và xem bạn có thể học được gì từ họ nhé! Jessica Jung Trang điểm tới 16 bước Jessica Jung đương nhiên cũng phải cậy nhờ tới mỹ phẩm mới sở hữu làn da không tì vết! Song trang điểm tới 16 bước như một video cô chia sẻ cách đây không lâu thì quả là gây choáng cho người hâm mộ! Thực ra người đẹp 28 tuổi không chuộng phong cách makeup đậm như các kiều nữ phương Tây mà chỉ tập trung để làm nổi bật nước da đẹp. Đó là lý do mà trước khi dùng các sản phẩm trang điểm, cô thoa nào là nước cân bằng da, tinh chất, kem dưỡng ẩm, kem mắt, kem chống nắng, xịt khoáng rồi cả son dưỡng môi. Nhờ từng ấy lớp dưỡng, làn da của nữ ca sĩ luôn căng mọng, hồng hào dù chỉ trang điểm rất nhẹ. Xịt thật nhiều dưỡng chất khi đi máy bay Thường xuyên phải di chuyển bằng máy bay - nơi có độ ẩm vô cùng nghèo nàn, Jessica Jung lúc nào cũng mang theo một chai xịt khoáng và dùng liên tục để tránh cho da bị khô. Cách này được cho là khá đơn giản nhưng lại hiệu quả không kém gì đắp mặt nạ. Và điều quan trọng nhất là, bạn không phải chạm tay trực tiếp lên mặt, điều này sẽ giúp hạn chế vi khuẩn, bụi bẩn từ tay bám lên mặt. Mẹo giúp mi cong tự nhiên Cựu thành viên SNSD không chuộng các loại mi giả cho lắm. Thay vào đó, cô thích hàng mi tự nhiên của mình, nhưng cố gắng khiến nó cong hơn trước khi chuốt mascara bằng cách sử dụng máy sấy để làm nóng dụng cụ kẹp mi. Đây cũng là mẹo được nhiều chuyên gia làm đẹp từng áp dụng và nó thực sự vô cùng hiệu nghiệm đối với những cô nàng muốn sở hữu hàng mi cong vút suốt cả ngày mà không cần kẹp đi kẹp lại. Sử dụng mặt nạ từ lotion (toner) Phương pháp lotion mask nổi tiếng của một chuyên gia người Nhật được Jessica Jung áp dụng trước các bước trang điểm và dưỡng da cơ bản. Chỉ bằng vài miếng bông tẩy trang cùng chút lotion (toner), nữ ca sĩ đã có ngay làn da mọng nước sau ít phút, tạo điều kiện cho các lớp mỹ phẩm khác được thẩm thấu dễ dàng hơn. Krystal Jung Dưỡng ẩm là chìa khóa Cũng như cô chị Jessica, Krystal rất lưu ý việc cung cấp độ ẩm cho da. Cô thường dùng các sản phẩm dưỡng ẩm sâu vào ban đêm và nhẹ hơn vào ban ngày. Những khi cảm thấy da hơi khô, cô sẽ dùng xịt khoáng để khắc phục thay vì thoa thêm một lớp dưỡng da khác. Xem ra Krystal có sở thích khá tương đồng với chị gái phải không nào? Dùng mặt nạ giấy mỗi ngày Trong khi Jessica không chia sẻ về thói quen dùng mặt nạ của mình thì nữ thần tượng 23 tuổi lại khá ưa chuộng mặt nạ giấy. Cô thường đắp mỗi ngày một chiếc mặt nạ, đặc biệt là loại mặt nạ có chiết xuất từ hoa quả giúp làm ẩm và sáng da. Mỗi khi biết mình phải ở lâu trong phòng điều hòa hoặc di chuyển trên máy bay, nữ ca sĩ cũng không quên mang sẵn mặt nạ để dự trù. Uống nhiều nước và hạn chế strees Công việc của một nghệ sĩ dĩ nhiên sẽ gặp phải không ít áp lực. Song Krystal Jung luôn cố tránh cho mình bị stress quá mức. Những khi quá căng thẳng, cô sẽ cho phép bản thân mình nghỉ ngơi, thư giãn bằng cách nghe nhạc, đi du lịch. Cô cũng uống rất nhiều nước để tăng cường sự trao đổi chất cho cơ thể cũng như cung cấp độ ẩm cho da từ sâu bên trong.

